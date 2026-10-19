АМУ призвала Зеленского сохранить в бюджетах громад средства реверсной дотации и 64% НДФЛ на следующий год

Ассоциация городов Украины накануне отопительного сезона обратилась к президенту Украины Зеленскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее обращение опубликовано на сайте АМУ.

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Там подчеркнули необходимость обеспечения сил ПВО боекомплектами, техническими решениями и максимальной помощью при интенсивных обстрелах населенных пунктов на всей территории Украины.

Также в АМУ отметили заблокированные средства громад и невозможность осуществления платежей, жизненно необходимых для безопасной жизни жителей.

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Отдельно в Ассоциации подчеркнули необходимость сохранения рабочих мест сотрудников жилищно-коммунальных, энергетических и транспортных предприятий.

Президента также призвали сохранить в госбюджете на 2027 год в бюджетах громад средства реверсной дотации и 64% НДФЛ, которые позволят обеспечить сохранение местного самоуправления и будущее развитие Украины.

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