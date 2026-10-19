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Новини Заморозка виділення грошей громадам
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АМУ закликала Зеленського зберегти в бюджетах громад кошти реверсної дотації та 64% ПДФО на наступний рік

АМУ звернулася до Зеленського напередодні опалювального сезону

Асоціація міст України напередодні опалювального сезону звернулася до президента України Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення оприлюднено на сайті АМУ.

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Подробиці

Там наголосили на потребі сил ППО в боєкомплектах, технічних рішеннях і максимальній допомозі при інтенсивних обстрілах громад на всій території України.

Також, зауважили в АМУ і про заблоковані кошти громад і неможливість здійснення платежів, життєво необхідних для безпечного життя жителів.

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Окремо в Асоціації наголосили на необхідності збереження бронювання працівників житлово-комунальних, енергетичних і транспортних підприємств.

Президента також закликали зберегти у держбюджеті на 2027 рік в бюджетах громад кошти реверсної дотації та 64% ПДФО, які дозволять забезпечити збереження місцевого самоврядування й майбутній розвиток України.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27414) Асоціація міст України (29)
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