АМУ закликала Зеленського зберегти в бюджетах громад кошти реверсної дотації та 64% ПДФО на наступний рік

Асоціація міст України напередодні опалювального сезону звернулася до президента України Зеленського.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне звернення оприлюднено на сайті АМУ.

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Подробиці

Там наголосили на потребі сил ППО в боєкомплектах, технічних рішеннях і максимальній допомозі при інтенсивних обстрілах громад на всій території України.

Також, зауважили в АМУ і про заблоковані кошти громад і неможливість здійснення платежів, життєво необхідних для безпечного життя жителів.

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Окремо в Асоціації наголосили на необхідності збереження бронювання працівників житлово-комунальних, енергетичних і транспортних підприємств.

Президента також закликали зберегти у держбюджеті на 2027 рік в бюджетах громад кошти реверсної дотації та 64% ПДФО, які дозволять забезпечити збереження місцевого самоврядування й майбутній розвиток України.

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