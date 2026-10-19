Россиянину-капитану судна, вывезшему в Сирию более 54 тыс. тонн похищенного украинского зерна, сообщено о подозрении, - СБУ

Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора собрали доказательную базу в отношении капитана грузового судна, который в начале полномасштабного вторжения вывез из Украины более 54 тыс. тонн зерна. Речь идет о пшенице, незаконно похищенной рашистами на временно оккупированных территориях нашего государства.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Подробности

Как отмечается, фигурантом оказался гражданин РФ, капитан грузового судна "MATROS POZYNICH". В 2022–2023 годах он дважды вывез из временно оккупированного Севастополя в порт Латакия в Сирии пшеницу, которую рашисты незаконно отобрали у украинских аграриев.

Как выяснило расследование, первая партия — более 27 тысяч тонн зерна — отправилась из Крыма в 2022 году. Еще более 27 тысяч тонн судно вывезло в январе 2023-го. Всего это более 54 тысяч тонн украинской пшеницы.

По данным следствия, вывоз зерна происходил по решению высшего политического руководства страны-агрессора. Такие действия нарушают Женевские конвенции, которые запрещают разворовывать имущество на оккупированных территориях.

Подозрение

Следователи Службы безопасности заочно сообщили капитану о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

▪️ ч. 3 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда с нее с целью причинения ущерба интересам государства, совершенное организованной группой);

▪️ ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны).

Продолжаются комплексные мероприятия по привлечению фигуранта к ответственности, а также по установлению других участников схемы.