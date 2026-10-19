Повідомлено про підозру росіянину-капітану судна, який вивіз до Сирії понад 54 тис. тонн украденого українського зерна, - СБУ

Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора зібрали доказову базу на капітана вантажного судна, який на початку повномасштабного вторгнення вивіз із України понад 54 тис. тонн зерна. Йдеться про пшеницю, незаконно викрадену рашистами на тимчасово окупованих територіях нашої держави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

Як зазначається, фігурантом виявився громадянин РФ, капітан вантажного судна "MATROS POZYNICH". У 2022–2023 роках він двічі вивіз із тимчасово окупованого Севастополя до порту Латакія у Сирії пшеницю, яку рашисти незаконно відібрали в українських аграріїв.

Як з’ясувало розслідування, перша партія - понад 27 тисяч тонн зерна - вирушила з Криму у 2022 році. Ще понад 27 тисяч тонн судно вивезло у січні 2023-го. Загалом це понад 54 тисячі тонн української пшениці.

За даними слідства, вивезення зерна відбувалося за рішенням вищого політичного керівництва країни-агресора. Такі дії порушують Женевські конвенції, які забороняють розкрадати майно на окупованих територіях.

Підозра

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили капітану про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ч. 3 ст. 332-1 (порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави, вчинене організованою групою);

▪️ ч. 1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни).

Тривають комплексні заходи для притягнення фігуранта до відповідальності, а також для встановлення інших учасників схеми.