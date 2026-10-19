Первую в мире воздушную эвакуацию с линии фронта с помощью гексакоптера провели Силы обороны. ВИДЕО

Индустрия дронов

Военнослужащие роты беспилотных наземных систем в составе 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошового атамана Ивана Сирко провели первую в мире успешную эвакуацию раненого с помощью летающего дрона.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности операции

"Это историческое событие, как минимум для нашего подразделения точно", - говорит Напалм, командир отделения, программист роты беспилотных наземных систем 92-й ОШБр.

Пехотинец 30-й ОМБр, находясь на позиции, получил ранение. Но из-за высокой активности вражеских дронов и заминированной местности эвакуировать его с помощью уже традиционных НРК было невозможно.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Спецназовцы ССО уничтожили двух оккупантов в российском тылу и эвакуировали раненого сослуживца. ВИДЕО

Специалисты 92-й бригады решили эвакуировать военнослужащего с помощью воздушного дрона.

"Это был тяжелый гексакоптер украинского производителя Gurzuf Defence, который компания предоставила бесплатно. Наши специалисты в тесном сотрудничестве с производителем внедрили технические решения, благодаря которым тяжелый бомбардировщик смог выполнить эвакуацию, сохраняя устойчивость в воздухе, без переворачивания и чрезмерного раскачивания.

Читайте: Эвакуация раненых с поля боя по воздуху: в Украине испытывают дрон StarGate, который перевозит бойцов на носилках. ФОТО

Также они провели предварительные испытания на площадках, предоставленных Gurzuf Defence, и совместно со смежными подразделениями спланировали миссию", - говорится в сообщении.

Дроном управлял оператор БПЛА 30-й ОМБр. Раненого удалось спасти, сейчас он проходит лечение и реабилитацию.

Эвакуацию проводили совместно 92-я ОШБр, 30-я ОМБр, 14-я ОМБр, 10-й армейский корпус и Gurzuf Defence.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожение оккупантов-знаменосцев, снявших пропагандистские ролики об "освобождении" Новоселовки и Гуляйпольского района в Запорожской области. ВИДЕО

Военно-медицинский клинический центр Северного региона рассказал подробности.

Воздушную эвакуацию раненого с поля боя провели Силы обороны Харьковской области. 49-летнего солдата Константина с ампутациями обеих ног вытащили большим дроном с позиции на Купянском направлении.

"Наблюдательный пункт боец ​​держал в одиночку: россияне сбросами убили его побратима, Константин получил ранение обеих ног и остался на позиции сам.

Несколько попыток эвакуировать военнослужащего разными средствами, в том числе и НРК, не удалось. Враг делал все, чтобы сорвать миссию. Несмотря на все, в сверхсложных условиях воин продолжал выполнять боевые задания и надеялся на эвакуацию", - рассказали там.

Смотрите также: Эвакуация раненых с поля боя по воздуху: в Украине испытывают дрон StarGate, который перевозит бойцов на носилках. ФОТО

Военный рассказал, что россияне предлагали ему сдаться в плен.

"Или колонку они, или граммофон сбросили и психологически давили. Я помню все это дословно, потому что эта запись крутилась и крутилась по кругу: "Братушка, мы знаем, что ты здесь. Твои товарищи тебе не помогут. Слышал ли взрыв? Следующий может бить в тебя. Белый фонарь выведет тебя. А дальше – плен, обмен и домой!"

Они знали, что я трехсотый и что я уже остался без побратима и держал позицию сам. Я просто выкрикнул: "Русский военный корабль, иди…". Да и все. И после этого они сбросили две противотанковые мины… Мое командование, мой ротный, очень ему благодарен, это все он на контроле держал – вместе с едой и водой все время сбрасывали мне лекарства: бетадин, антибиотики, обезболивающие, еще что-то", – говорит защитник.

В харьковском госпитале военнослужащему провели несколько операций, перед этим несколько суток ушло на стабилизацию его состояния.

"Они все – мои ангелы теперь, особенно пилот. Он приходил меня посетить в госпиталь. И генерал приходил, и производители дрона нанесли здесь мне подарков… Где я силы брал и как держался? Не знаю, Бог помогал.

Подбадривало командование. У меня очень хороший ротный, очень хорошие ребята, побратимы мои. Они все за меня очень переживали. И именно это – что кто-то обо мне думает, что меня никто не покинул – и держало меня все это время", - говорит воин.