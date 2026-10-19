Першу у світі повітряну евакуацію з лінії фронту за допомогою гексакоптера провели Сили оборони. ВIДЕО

Індустрія дронів

Воїни роти безпілотних наземних систем у складі 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка провели першу у світі успішну евакуацію пораненого за допомогою літаючого дрона.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Подробиці операції

"Це історична подія, як мінімум для нашого підрозділу точно" – каже Напалм, командир відділення, програміст роти безпілотних наземних систем 92 ОШБр.

Піхотинець 30 ОМБр, перебуваючи на позиції, дістав поранення. Але через високу активність ворожих дронів і заміновану місцевість евакуювати його за допомогою вже традиційних НРК було неможливо.

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Фахівці 92-ї бригади вирішили евакуювати військовослужбовця за допомогою повітряного дрона.

"Це був важкий гексакоптер українського виробника Gurzuf Defence, який компанія надала безкоштовно. Наші фахівці в тісній співпраці з виробником впровадили технічні рішення, завдяки яким важкий бомбер зміг виконати евакуацію, зберігаючи стійкість у повітрі, без перевертання та надмірного розгойдування.

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Також вони провели попередні випробування на майданчиках, наданих Gurzuf Defence, та спільно із суміжними підрозділами спланували місію", - йдеться в повідомленні.

Дроном керував оператор БпЛА 30-ї ОМБр. Пораненого вдалося врятувати, наразі він проходить лікування та реабілітацію.

Евакуацію проводили спільно 92 ОШБр, 30 ОМБр, 14 ОМБр, 10-й армійський корпус та Gurzuf Defence.

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Військово-медичний клінічний центр Північного регіону розповів подробиці.

Повітряну евакуацію пораненого з поля бою провели Сили оборони на Харківщині. 49-річного солдата Костянтина з ампутаціями обох ніг витягли великим дроном з позиції на Купʼянському напрямку.

"Спостережний пункт боєць тримав самотужки: росіяни скидами вбили його побратима, Костянтин дістав поранення обох ніг і лишився на позиції сам.

Кілька спроб евакуювати військовослужбовця різними засобами, зокрема й НРК, не вдалися. Ворог робив все, щоби зірвати місії. Попри все, в надскладних умовах воїн продовжував виконувати бойові завдання та сподівався на евакуацію", - розповіли там.

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Військовий розповів, що росіяни пропонували йому здатися в полон.

"Чи колонку вони, чи грамофон скинули і психологічно давили. Я памʼятаю все це дослівно, бо цей запис крутився і крутився по колу: "Братуха, ми знаєм, что ти здєсь. Твоі товаріщі тєбє нє помогут. Слишал взрив? Слєдующій может бить в тєбя. Бєлий фонарь вивєдєт тєбя. А дальшє – плєн, обмєн і домой!".

Вони знали, що я трьохсотий і що я вже залишився без побратима і тримав позицію сам. Я просто викрикнув: "Рускій воєнни корабль, іди…". Ну і все. І після цього вони скинули дві протитанкові міни… Моє командування, мій ротний, дуже йому вдячний, це все він на контролі тримав – разом із їжею та водою весь час скидували мені ліки: бетадин, антибіотики, знеболювальні, ще щось", - каже захисник.

У харківському шпиталі військовослужбовцеві провели кілька операцій, перед цим декілька діб пішло на стабілізацію його стану.

"Вони всі - мої янголи тепер, особливо пілот. Він приходив мене навідати в шпиталь. І генерал приходив, і виробники дрона нанесли тут мені подарунків… Де я сили брав і як тримався? Не знаю, Бог допомагав.

Підбадьорювало командування. В мене дуже хороший ротний, дуже хороші хлопці, побратими мої. Вони всі за мене сильно переживали. І саме це – що хтось за мене думає, що мене ніхто не покинув – і тримало мене весь цей час", - каже воїн.

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