Оператори НРК 5-ї ОШБр за два рейси евакуювали чотирьох поранених бійців із переднього краю на Гуляйпільському напрямку. ВIДЕО

Бійці 5-ї окремої штурмової Київської бригади провели операцію з евакуації чотирьох поранених військових із бойових позицій на Гуляйпільському напрямку за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, операцію провели у смузі відповідальності 7-го корпусу ДШВ. Під час першого рейсу наземний робот евакуював двох поранених, а після підзарядки повернувся на передній край ще за двома бійцями.

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Другий етап евакуації відбувався вже у темряві. Через загрозу атак російських БпЛА наземний комплекс із пораненими супроводжували розвідувальні дрони, а повітряний простір прикривали дрони-перехоплювачі.

Один із чотирьох евакуйованих військових перебував у вкрай тяжкому стані. Усіх поранених успішно доправили до евакуаційних автомобілів, після чого їх перевезли до стабілізаційного пункту та лікарень.

Застосування НРК під час евакуації дозволило виконати частину небезпечного завдання дистанційно та зменшити ризик для особового складу.

Відеозапис евакуації українських захисників опублікували у телеграм-каналі 7-го корпусу ДШВ.

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