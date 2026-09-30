Операторы НРК 5-й ОШБр за два рейса эвакуировали четырех раненых бойцов с передовой на Гуляйпольском направлении. ВИДЕО

Бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады провели операцию по эвакуации четырех раненых военных с боевых позиций на Гуляйпольском направлении с помощью наземного роботизированного комплекса.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операция была проведена в зоне ответственности 7-го корпуса ДШВ. Во время первого рейса наземный робот эвакуировал двух раненых, а после подзарядки вернулся на передовую за еще двумя бойцами.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Второй этап эвакуации проходил уже в темноте. Из-за угрозы атак российских БПЛА наземный комплекс с ранеными сопровождали разведывательные дроны, а воздушное пространство прикрывали дроны-перехватчики.

Один из четырех эвакуированных военных находился в крайне тяжелом состоянии. Всех раненых успешно доставили к эвакуационным автомобилям, после чего их перевезли в стабилизационный пункт и больницы.

Использование НРК во время эвакуации позволило выполнить часть опасной задачи дистанционно и снизить риск для личного состава.

Видеозапись эвакуации украинских защитников опубликована в Telegram-канале 7-го корпуса ДШВ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Уничтожен вражеский склад с 152-мм артиллерийскими снарядами в Гуляйполе, — 7-й корпус ДШВ. ВИДЕО

Смотрите также: Десантники 77-й бригады с помощью мин ТМ-62 разнесли 17 укрытий рашистов на Купянском направлении. ВИДЕО