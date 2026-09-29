На Херсонщині поліцейські евакуювали 60-річну жінку із собакою з понівеченого обстрілами прифронтового села. ВIДЕО

У Борозенській громаді Херсонщини поліцейські евакуювали 60-річну жінку з прифронтового села, понівеченого російськими обстрілами. Разом із найнеобхіднішими речами вона забрала свого собаку, якого налякана тварина спочатку не хотіла підходити до автомобіля.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це повідомила Національна поліція України.

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За інформацією правоохоронців, через інтенсивність російських ударів до села складно доправляти навіть харчі та медикаменти. З огляду на наближення зими залишатися там ставало дедалі складніше, тому жінка вирішила виїхати.

До евакуації вона зібрала найнеобхідніші речі та взяла із собою домашнього улюбленця. Наляканий обстрілами собака не хотів підходити до автомобіля, тож поліцейським довелося обережно посадити його до машини.

Жінку разом із собакою вивезли до безпечнішого населеного пункту. Там на неї вже чекала рідна людина.

Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, на Сумщині зростає кількість заявок на евакуацію, найбільше людей хочуть виїхати із Шосткинського району.

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