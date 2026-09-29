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Новости Эвакуация в Херсонской области
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В Херсонской области полицейские эвакуировали 60-летнюю женщину с собакой из разрушенного обстрелами прифронтового села

В Борозенской общине Херсонской области полицейские эвакуировали 60-летнюю женщину из прифронтового села, пострадавшего от российских обстрелов. Вместе с самыми необходимыми вещами она забрала свою собаку, которая из-за страха сначала не хотела подходить к автомобилю.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Национальная полиция Украины.

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По информации правоохранителей, из-за интенсивности российских ударов в село сложно доставлять даже продукты и медикаменты. Учитывая приближение зимы, оставаться там становилось все сложнее, поэтому женщина решила уехать.

Перед эвакуацией она собрала самые необходимые вещи и взяла с собой домашнего питомца. Испуганная обстрелами собака не хотела подходить к автомобилю, поэтому полицейским пришлось осторожно посадить ее в машину.

Женщину вместе с собакой вывезли в более безопасный населенный пункт. Там ее уже ждал близкий человек.

  • Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в Сумской области растет количество заявок на эвакуацию, больше всего людей хотят уехать из Шосткинского района.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": От Херсонской ОГА пока не поступало заявления об определении районов для эвакуации жителей Херсона из-за повреждения ТЭЦ, - министр Безгин

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