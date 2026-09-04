От Херсонской ОГА пока не поступало запроса об определении районов для эвакуации жителей Херсона из-за повреждения ТЭЦ, - министр Безгин
По состоянию на 3 сентября в Координационный штаб по проведению эвакуационных мероприятий не поступало заявления от Херсонской областной государственной администрации об определении районов для приема и размещения населения в связи со сложившейся ситуацией и в результате повреждения Херсонской теплоэлектроцентрали в результате атаки РФ.
Об этом в ответе на запрос Цензор.НЕТ сообщил министр по делам громад, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Виталий Безгин.
Отсутствие официального обращения
Из-за отсутствия такого запроса Координационный штаб по состоянию на 3 сентября не определял области для приема жителей Херсона в связи с повреждением ТЭЦ.
В то же время вопрос организации эвакуации и дальнейшего размещения людей находится в поле зрения Минрегиона.
29 августа 2026 года министр посетил Херсонскую и Николаевскую области с рабочим визитом. Одним из ключевых вопросов во время поездки была именно организация эвакуации и проработка совместно с регионами полного маршрута человека - от выезда с опасной территории до размещения в принимающей громаде и получения необходимых услуг.
Также рассматривается вопрос о создании дополнительного транзитного центра в Николаевской области для приема жителей Херсонской области.
"Для многих херсонцев эвакуация не означает желание уезжать в значительно более отдаленный регион страны. Люди хотят оставаться поближе к дому. Поэтому в рамках пилотного проекта будет отработан полный маршрут, чтобы в дальнейшем масштабировать решения и применять их в других регионах в случае возникновения необходимости. Согласно действующему законодательству, транзитный центр создается решением военной администрации", - подчеркивает министр.
Он также отмечает, что из-за российских ударов ситуация с энерго- и теплоснабжением в Херсоне этой зимой может быть сложной. Жителям города, особенно семьям с детьми, пожилым людям и другим уязвимым категориям, рекомендуется заранее оценить возможность временного выезда.
Рекомендации и финансовая помощь
При этом эвакуация из Херсона организована и бесплатна.
Для получения информации и помощи жители города могут обращаться в контактный центр Херсонской ОГА по телефонам 0800 101 102 и 0800 330 951.
Эвакуированные могут претендовать на предусмотренные государством и международными партнерами виды поддержки. В частности, речь идет о единовременной помощи в размере 12 300 гривен на человека, а после получения статуса ВПЛ - о выплатах на проживание в размере 3000 гривен на каждого ребенка или человека с инвалидностью и 2000 гривен на каждого взрослого.
Что предшествовало
Ранее сообщалось, что власти Херсона призвали жителей города уезжать после атаки РФ на Херсонскую ТЭЦ, которая понесла очень серьезные разрушения.
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