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Новости Эвакуация в Херсонской области
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Херсон на фоне усиленных атак РФ: глава ОВА вновь призвал горожан эвакуироваться

Александр Прокудин призвал жителей Херсона эвакуироваться

Глава Херсонской областной государственной администрации Александр Прокудин заявил, что считает необходимым честно говорить о ситуации в Херсоне, поскольку обстановка в городе по-прежнему остается сложной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Telegram-канале.

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Прокудин объяснил, почему говорит об опасности

Глава ОВА отметил, что в последнее время максимально откровенно рассказывал о сложной ситуации с безопасностью в Херсоне, усилении российских дроновых атак и ударах по энергетической и тепловой инфраструктуре.

По его словам, он понимает, что такие заявления могли вызвать у части людей тревогу, возмущение или недопонимание.

В то же время Прокудин пояснил, что считает необходимым говорить взрослым людям правду.

"Не для того, чтобы напугать. Не для того, чтобы переложить на кого-то ответственность. И уж точно не для того, чтобы посеять панику", — заявил глава Херсонской ОГА.

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Он добавил, что ситуация в Херсоне из-за приближения врага является самой сложной.

Критическая инфраструктура города работает. В то же время даже самая современная защита не может гарантировать, что российский КАБ не поразит объект, который он прикрывает.

Жителей призывают не игнорировать опасность

Прокудин призвал жителей Херсона не игнорировать опасность и уезжать, если есть соответствующая рекомендация.

"Именно поэтому я прошу вас о самом важном — не игнорируйте опасность. Если есть рекомендация эвакуироваться — эвакуируйтесь", — добавил он.

А еще призвал не слушать тех, кто называет такие решения "предательством" или желанием кого-то "выжить" из Херсонской области.

В настоящее время прорабатывается вариант с размещением жителей региона в пансионатах и других местах размещения в безопасных регионах.

Ранее, 27 августа, российские оккупанты атаковали Херсонскую ТЭЦ. Объект получил очень серьезные повреждения.

После этого Прокудин призвал горожан уезжать. По его словам, Херсон может остаться без света и тепла на длительное время.

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Херсон (3499) эвакуация (2409) Прокудин Александр (109) Херсонская область (6054) Херсонский район (1024)
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Топ комментарии
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А де ділась потужна обіцянка Зеленского, що він накриє Херсон антидроновим куполом захисту?
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31.08.2026 22:50 Ответить
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Миндич шефир цукермани штилерман умеров мамедов джумаддилов арахамия Зеленський корецкий среди тех кто принимает решения в стране нет ни одного украинца. А где уураінці а они на кладбищах и в окопах расплачиваются за свою тупость в 2019 году
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31.08.2026 22:53 Ответить
+2
Воровали деньги на подготовку городов к зиме а теперь заявляют что б все сваливали
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31.08.2026 22:56 Ответить

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