Херсон на тлі посилених атак РФ: голова ОВА знову закликав містян евакуюватися

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що вважає за необхідне чесно говорити про ситуацію в Херсоні, оскільки безпекова ситуація в місті залишається складною.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це він написав у телеграм-каналі.

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Прокудін пояснив, чому говорить про небезпеку

Голова ОВА зазначив, що останнім часом максимально відверто розповідав про складну безпекову ситуацію в Херсоні, посилення російських дронових атак та удари по енергетичній і тепловій інфраструктурі.

За його словами, він розуміє, що такі заяви могли викликати у частини людей тривогу, обурення або непорозуміння.

Водночас Прокудін пояснив, що вважає необхідним говорити дорослим людям правду.

"Не для того, щоб налякати. Не для того, щоб перекласти на когось відповідальність. І точно не для того, щоб посіяти паніку", - заявив очільник Херсонськох ОВА.

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Він додав, що ситуація у Херсоні через наближення ворога є найскладнішою.

Критична інфраструктура міста працює. Водночас навіть найсучасніший захист не може гарантувати, що російський КАБ не влучить в об’єкт, який він прикриває.

Мешканців закликають не ігнорувати небезпеку

Прокудін закликав жителів Херсона не ігнорувати небезпеку та виїжджати, якщо є відповідна рекомендація.

"Саме тому я прошу вас про найважливіше – не ігноруйте небезпеку. Якщо є рекомендація евакуюватися – евакуюйтеся", - додав він.

А ще закликав не слухати тих, хто називає такі рішення "зрадою" або бажанням когось "вижити" з Херсонщини.

Наразі опрацьовується варіант із поселенням мешканців регіону у пансіонатах та інших місцях розміщення у безпечних регіонах.

Раніше, 27 серпня, російські окупанти атакували Херсонську ТЕЦ. Об’єкт зазнав дуже серйозних руйнувань.

Після цього Прокудін закликав містян виїжджати. За його словами, Херсон може залишатися без світла і тепла на тривалий час.

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