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Новини Обстріли Херсона
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Ворог обстрілює центр Херсона: дві людини загинули

Обстріл Херсона 12 травня

Від ранку 31 серпня 2026 року війська РФ щонайменше двічі обстріляли центр Херсона. Є жертви.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

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Перші деталі

Як зазначається, сьогодні у середмісті через ворожу дронову атаку смертельні травми дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють.

Орієнтовно о 10:40 росіяни вчергове обстріляли центральну частину Херсона.

Через ворожий удар травми, несумісні з життям, дістала літня жінка. Наразі відповідні служби також встановлюють особу загиблої.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили дроном по медзакладу в Херсоні: двоє працівників поранені.

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