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Ворог обстрілює центр Херсона: дві людини загинули
Від ранку 31 серпня 2026 року війська РФ щонайменше двічі обстріляли центр Херсона. Є жертви.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Перші деталі
Як зазначається, сьогодні у середмісті через ворожу дронову атаку смертельні травми дістав чоловік. Його особу наразі встановлюють.
Орієнтовно о 10:40 росіяни вчергове обстріляли центральну частину Херсона.
Через ворожий удар травми, несумісні з життям, дістала літня жінка. Наразі відповідні служби також встановлюють особу загиблої.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що росіяни вдарили дроном по медзакладу в Херсоні: двоє працівників поранені.
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