Росіяни вдарили дроном по медзакладу в Херсоні: двоє працівників поранені

Російські військові вранці 31 серпня атакували безпілотником один із закладів охорони здоров'я у Херсоні. Внаслідок удару постраждали двоє працівників медзакладу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила Херсонська ОВА.

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Близько 06:40 російські окупанти атакували дроном один із закладів охорони здоров'я Херсона.

Внаслідок ворожого удару постраждали 62-річний чоловік та 69-річна жінка.

Обидва отримали контузії, вибухові та закриті черепно-мозкові травми.

Потерпілі перебувають під наглядом медиків

Постраждалих працівників медичного закладу госпіталізували та наразі вони перебувають під наглядом лікарів.

За інформацією Херсонської ОВА, їхній стан оцінюють як середнього ступеня тяжкості.

Російські війська продовжують щоденні атаки на Херсон та громади області

Минулої доби під ворожим авіаційним, дроновим терором та артилерійськими обстрілами перебували Широка Балка, Олександрівка, Високе, Білозерка, Берислав, Новорайськ, Нововоронцовка, Станіслав, Дар'ївка, Біляївка, Раківка, Чайчине, Лиманець, Інгулівка, Вітрове, Понятівка, Микільське, Зарічне, Ясна Поляна, Ульянівка, Федорівка, Токарівка, Іванівка, Комишани, Антонівка, Зеленівка, Зимівник, Інгулець, Кізомис, Приозерне, Садове, Новокаїри, Софіївка, Велетенське, Новодмитрівка, Розлив, Бургунка, Золота Балка, Милове, Осокорівка, Тягинка, Костирка та місто Херсон.

За даними начальника ОВА Олександра Прокудіна, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 11 багатоповерхівок та 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили адмінбудівлю, магазин, мопед та приватні автомобілі.

Через російську агресію 16 людей дістали поранення.

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