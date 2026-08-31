РФ атакувала Дніпропетровщину та Запорізьку область: є загиблі й поранені

Російські війська впродовж доби атакували Дніпропетровську та Запорізьку області безпілотниками, артилерією, авіабомбами та реактивними системами залпового вогню. На Дніпропетровщині поранена одна людина, на Запоріжжі загинули двоє людей, ще троє дістали поранення.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

На Дніпропетровщині поранений чоловік

Вранці 31 серпня повідомили про наслідки ворожих атак на Дніпропетровщину, повідомив начальник ОВА Олександр Ганжа.

Російські війська понад 10 разів атакували чотири райони області безпілотниками, артилерією та авіабомбами.

На Нікопольщині ворог бив по Нікополю та Покровській громаді. Пошкоджена сонячна панель.

На Криворіжжі під ударом опинилася Зеленодольська громада.

У Синельниківському районі російські війська атакували Васильківську, Миколаївську та Петропавлівську громади. Пошкоджені приватні будинки, господарські споруди, автомобілі та зупинка громадського транспорту.

У Павлоградському районі під ворожими ударами опинилися Троїцька та Богданівська громади. Там виникли пожежі, пошкоджене підприємство.

Внаслідок атаки постраждав 38-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Запорізька область зазнала 923 ударів

Упродовж доби російські окупанти завдали 923 удари по 51 населеному пункту Запорізької області, повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Внаслідок ворожих атак у Запоріжжі та Запорізькому районі загинули двоє людей, ще троє отримали поранення.

Російські війська здійснили 20 авіаударів по Комишувасі, Зарічному, Юліївці, Жовтій Кручі, Павлівці, Ясній Поляні, Червоному Яру, Новотроїцькому, Оріхову, Сонячному, Преображенці, Микільському, Червоній Криниці та Омельнику.

Ще 659 безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя та десятки населених пунктів області.

Також зафіксовано чотири обстріли з РСЗВ по Кушугуму, Розумівці та Веселянці.

Окрім цього, російські війська завдали 240 артилерійських ударів по населених пунктах області.

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