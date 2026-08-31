РФ атаковала Днепропетровскую и Запорожскую области: есть погибшие и раненые

В течение суток российские войска нанесли удары по Днепропетровской и Запорожской областям с использованием беспилотников, артиллерии, авиабомб и реактивных систем залпового огня. В Днепропетровской области ранен один человек, в Запорожской области погибли два человека, еще трое получили ранения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В Днепропетровской области ранен мужчина

Утром 31 августа стали известны последствия вражеских атак на Днепропетровскую область, сообщил начальник ОГА Александр Ганжа.

Российские войска более 10 раз атаковали четыре района области беспилотниками, артиллерией и авиабомбами.

В Никопольском районе враг наносил удары по Никополю и Покровской громаде. Повреждена солнечная панель.

В Криворожском районе под ударом оказалась Зеленодольская громада.

В Синельниковском районе российские войска атаковали Васильковскую, Николаевскую и Петропавловскую громады. Повреждены частные дома, хозяйственные постройки, автомобили и остановка общественного транспорта.

В Павлоградском районе под вражескими ударами оказались Троицкая и Богдановская громады. Там возникли пожары, повреждено предприятие.

В результате атаки пострадал 38-летний мужчина. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Запорожская область подверглась 923 ударам

За сутки российские оккупанты нанесли 923 удара по 51 населенному пункту Запорожской области, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

В результате вражеских атак в Запорожье и Запорожском районе погибли два человека, еще трое получили ранения.

Российские войска нанесли 20 авиаударов по Камышевахе, Заречному, Юлиевке, Желтой Круче, Павловке, Ясной Поляне, Червоном Яре, Новотроицкому, Орехову, Солнечному, Преображенке, Никольскому, Червоной Кринице и Омельнику.

Еще 659 беспилотников различной модификации, преимущественно FPV-дронов, атаковали Запорожье и десятки населенных пунктов области.

Также зафиксированы четыре обстрела из РСЗО по Кушугуму, Разумовке и Веселянке.

Кроме того, российские войска нанесли 240 артиллерийских ударов по населенным пунктам области.

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