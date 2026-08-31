Россияне нанесли удар дроном по медицинскому учреждению в Херсоне: двое сотрудников ранены

Утром 31 августа российские военные атаковали с помощью беспилотника одно из медицинских учреждений в Херсоне. В результате удара пострадали двое сотрудников медучреждения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила Херсонская областная государственная администрация.

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Около 06:40 российские оккупанты атаковали дроном одно из медицинских учреждений Херсона.

В результате вражеского удара пострадали 62-летний мужчина и 69-летняя женщина.

Оба получили контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы.

Пострадавшие находятся под наблюдением медиков

Пострадавшие сотрудники медицинского учреждения были госпитализированы и в настоящее время находятся под наблюдением врачей.

По информации Херсонской ОГА, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Российские войска продолжают ежедневные атаки на Херсон и населенные пункты области

За прошедшие сутки под вражеским авиационным и дронным террором, а также артиллерийскими обстрелами находились Широкая Балка, Александровка, Высокое, Белозерка, Берислав, Новорайск, Нововоронцовка, Станислав, Дарьевка, Беляевка, Раковка, Чайчино, Лиманец, Ингулевка, Витровое, Понятовка, Никольское, Заречное, Ясная Поляна, Ульяновка, Федоровка, Токаровка, Ивановка, Камышаны, Антоновка, Зеленовка, Зимовник, Ингулец, Кизомис, Приозерное, Садовое, Новокаиры, Софиевка, Велетенское, Новодмитровка, Разлив, Бургунка, Золотая Балка, Милово, Осокоровка, Тягинка, Костырка и город Херсон.

По данным главы ОГА Александра Прокудина, российские военные наносили удары по критической и социальной инфраструктуре, а также по жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 11 многоэтажных домов и 15 частных домов. Также оккупанты повредили административное здание, магазин, мопед и частные автомобили.

В результате российской агрессии 16 человек получили ранения.

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