Враг обстреливает центр Херсона: два человека погибли

С утра 31 августа 2026 года войска РФ как минимум дважды обстреляли центр Херсона. Есть жертвы.

Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.

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Первые подробности

Как отмечается, сегодня в центре города в результате вражеской атаки с использованием дронов смертельные травмы получил мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.

Примерно в 10:40 россияне в очередной раз обстреляли центральную часть Херсона.

В результате вражеского удара смертельные травмы получила пожилая женщина. В настоящее время соответствующие службы также устанавливают личность погибшей.

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Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар дроном по медучреждению в Херсоне: двое сотрудников ранены.

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