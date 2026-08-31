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Враг обстреливает центр Херсона: два человека погибли
С утра 31 августа 2026 года войска РФ как минимум дважды обстреляли центр Херсона. Есть жертвы.
Об этом сообщил в Telegram-канале глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, сообщает Цензор.НЕТ.
Первые подробности
Как отмечается, сегодня в центре города в результате вражеской атаки с использованием дронов смертельные травмы получил мужчина. Его личность в настоящее время устанавливается.
Примерно в 10:40 россияне в очередной раз обстреляли центральную часть Херсона.
В результате вражеского удара смертельные травмы получила пожилая женщина. В настоящее время соответствующие службы также устанавливают личность погибшей.
Что предшествовало?
Ранее сообщалось, что россияне нанесли удар дроном по медучреждению в Херсоне: двое сотрудников ранены.
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