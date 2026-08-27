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Новини Обстріли Херсонщини
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Росіяни зруйнували авіабомбами Херсонську ТЕЦ: влада просить містян виїжджати

Горить Херсонська ТЕЦ

Влада закликає жителів Херсона виїжджати з міста після нічної атаки РФ на Херсонську ТЕЦ, яка зазнала дуже серйозних руйнувань.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві голови Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в телеграм-каналі.

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ТЕЦ зазнала дуже серйозних руйнувань

За словами Прокудіна, російські війська вночі знову атакували Херсонську ТЕЦ авіабомбами.

Він зазначив, що цього разу об'єкт зазнав дуже серйозних руйнувань. Через це влада вже не може розраховувати на звичну роботу ТЕЦ та інших об'єктів критичної інфраструктури взимку.

Голова ОВА закликав жителів міста, особливо родини з дітьми та літніх людей, за можливості виїжджати до більш безпечних регіонів, де живуть їхні родичі або друзі.

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Евакуація та альтернативне енергопостачання

Прокудін повідомив, що жителі Херсона можуть звернутися до ОВА по допомогу з евакуацією, транспортом, розселенням і соціальною підтримкою.

Для організації виїзду можна звернутися до контакт-центру Херсонської ОВА за номерами 0 800 101 102 та 0 800 330 951. Також працює урядова гаряча лінія з питань евакуації за номером 1548.

За словами голови ОВА, міська влада, комунальні служби, енергетики та уряд уже працюють над альтернативними варіантами тепло- та енергопостачання Херсона.

Водночас Прокудін наголосив, що безпекова ситуація в місті залишається надзвичайно складною.

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Автор: 

обстріл (36371) ТЕЦ (204) Херсон (3782) руйнування (316) Прокудін Олександр (193) Херсонська область (6915) Херсонський район (1028)
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Топ коментарі
+11
Куди? Далі Запоріжжя виїжджати, Дніпро, Харків і ТД.
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27.08.2026 19:43 Відповісти
+8
куди виїжджати, Zельоні Гниди ?
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27.08.2026 19:55 Відповісти
+6
Ще й Зеленський так швиденько вирішив привітати Молдову зі святом.
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27.08.2026 19:50 Відповісти

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