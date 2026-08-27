Россияне разрушили авиабомбами Херсонскую ТЭЦ: власти просят горожан уезжать

Власти призывают жителей Херсона покинуть город после ночной атаки РФ на Херсонскую ТЭЦ, которая подверглась очень серьезным разрушениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram-канале.

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ТЭЦ подверглась очень серьезным разрушениям

По словам Прокудина, российские войска ночью вновь атаковали Херсонскую ТЭЦ авиабомбами.

Он отметил, что на этот раз объект получил очень серьезные повреждения. Из-за этого власти уже не могут рассчитывать на привычную работу ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры зимой.

Глава ОГА призвал жителей города, особенно семьи с детьми и пожилых людей, по возможности выезжать в более безопасные регионы, где живут их родственники или друзья.

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Эвакуация и альтернативное энергоснабжение

Прокудин сообщил, что жители Херсона могут обратиться в ОГА за помощью с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой.

Для организации выезда можно обратиться в контакт-центр Херсонской ОГА по номерам 0 800 101 102 и 0 800 330 951. Также работает правительственная горячая линия по вопросам эвакуации по номеру 1548.

По словам главы ОГА, городские власти, коммунальные службы, энергетики и правительство уже работают над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения Херсона.

В то же время Прокудин подчеркнул, что ситуация с безопасностью в городе остается чрезвычайно сложной.

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