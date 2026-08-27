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Новости Обстрелы Херсонщины
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Россияне разрушили авиабомбами Херсонскую ТЭЦ: власти просят горожан уезжать

Горит Херсонская ТЭЦ

Власти призывают жителей Херсона покинуть город после ночной атаки РФ на Херсонскую ТЭЦ, которая подверглась очень серьезным разрушениям.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы Херсонской ОГА Александра Прокудина в Telegram-канале.

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ТЭЦ подверглась очень серьезным разрушениям

По словам Прокудина, российские войска ночью вновь атаковали Херсонскую ТЭЦ авиабомбами.

Он отметил, что на этот раз объект получил очень серьезные повреждения. Из-за этого власти уже не могут рассчитывать на привычную работу ТЭЦ и других объектов критической инфраструктуры зимой.

Глава ОГА призвал жителей города, особенно семьи с детьми и пожилых людей, по возможности выезжать в более безопасные регионы, где живут их родственники или друзья.

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Эвакуация и альтернативное энергоснабжение

Прокудин сообщил, что жители Херсона могут обратиться в ОГА за помощью с эвакуацией, транспортом, расселением и социальной поддержкой.

Для организации выезда можно обратиться в контакт-центр Херсонской ОГА по номерам 0 800 101 102 и 0 800 330 951. Также работает правительственная горячая линия по вопросам эвакуации по номеру 1548.

По словам главы ОГА, городские власти, коммунальные службы, энергетики и правительство уже работают над альтернативными вариантами тепло- и энергоснабжения Херсона.

В то же время Прокудин подчеркнул, что ситуация с безопасностью в городе остается чрезвычайно сложной.

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Автор: 

обстрел (35072) ТЭЦ (183) Херсон (3496) разрушение (201) Прокудин Александр (108) Херсонская область (6045) Херсонский район (1020)
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+18
Куди? Далі Запоріжжя виїжджати, Дніпро, Харків і ТД.
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27.08.2026 19:43 Ответить
+10
Ще й Зеленський так швиденько вирішив привітати Молдову зі святом.
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27.08.2026 19:50 Ответить
+9
треба гасити білгород курськ воронеж ростов
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27.08.2026 19:57 Ответить

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