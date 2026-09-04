Від Херсонської ОВА ще не надходила заявка щодо визначення областей для евакуації херсонців через пошкодження ТЕЦ, - міністр Безгін

Станом на 3 вересня до Координаційного штабу з проведення евакуаційних заходів не надходила заявка від Херсонської ОВА щодо визначення областей для приймання та розміщення населення у звʼязку із ситуацією, що склалася, і внаслідок пошкодження через атаку РФ Херсонської теплоелектроцентралі.

Про це у відповіді на запит Цензор.НЕТ повідомив міністр у справах громад, територій та внутрішньо переміщених осіб України Віталій Безгін.

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Відсутність офіційного звернення

Через відсутність такої заявки Координаційний штаб станом на 3 вересня не визначав області для прийому херсонців у зв’язку з пошкодженням ТЕЦ.

Водночас, питання організації евакуації та подальшого розміщення людей перебуває в полі зору Мінрегіону.

29 серпня 2026 року міністр відвідав Херсонщину та Миколаївщину з робочим візитом. Одним із ключових питань під час поїздки була саме організація евакуації та опрацювання спільно з регіонами повного маршруту людини - від виїзду з небезпечної території до розміщення у приймаючій громаді й отримання необхідних послуг.

Також опрацьовується створення додаткового транзитного центру на Миколаївщині для прийому жителів Херсонської області.

"Для багатьох херсонців евакуація не означає бажання їхати у значно віддалений регіон країни. Люди хочуть залишатися ближче до дому. Тому відпрацюється повний маршрут на пілотному проєкті, щоб надалі масштабувати рішення та застосовувати їх в інших регіонах у разі виникнення потреби. За чинним законодавством, транзитний центр утворюється рішенням військової адміністрації", - наголошує міністр.

Він також зауважує, що через російські удари ситуація з енергопостачанням і теплопостачанням у Херсоні цієї зими може бути складною. Жителям міста, особливо сім’ям із дітьми, літнім людям та іншим вразливим категоріям, рекомендують заздалегідь оцінити можливість тимчасового виїзду.

Рекомендації та фінансова допомога

При цьому евакуація з Херсона є організованою та безоплатною.

Для отримання інформації та допомоги мешканці міста можуть звертатися до контактного центру Херсонської ОВА за телефонами 0800 101 102 та 0800 330 951.

Евакуйовані можуть претендувати на передбачені державою та міжнародними партнерами види підтримки. Зокрема, йдеться про одноразову допомогу у розмірі 12 300 гривень на особу, а після набуття статусу ВПО — виплати на проживання у розмірі 3000 гривень на кожну дитину чи людину з інвалідністю та 2000 гривень на кожного дорослого.

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Що передувало

Раніше повідомлялося, що влада Херсона закликала жителів міста виїжджати після атаки РФ на Херсонську ТЕЦ, яка зазнала дуже серйозних руйнувань.

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