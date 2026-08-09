Обов’язкову евакуацію населення оголосили ще у двох селах Херсонщини, - ОВА
До переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов’язкова евакуація населення, додали ще два села у Борозенській сільській громаді Бериславського району.
Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін за результатами засідання Ради оборони Херсонщини, передає Цензор.НЕТ.
Безпекова ситуація
Як зазначається, Борозенська громада щодня потерпає від ворожих обстрілів, географія яких значно розширилися.
Крім того, посилюється дроновий терор проти цивільного населення Херсона та прилеглих територій.
Евакуація
"Вирішили додати до переліку населених пунктів Херсонської області, на території яких проводиться обов’язкова евакуація населення до безпечних районів, ще села Краснопільське (імовірно, йдеться про Красносільське, - Ред.) та Чарівне", - йдеться в повідомленні.
Також повідомляється, що тут діятиме заборона на в’їзд родин з дітьми через загрозу їхньому життю.
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