Обязательную эвакуацию населения объявили еще в двух селах Херсонской области, - ОВА
В перечень населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация населения, добавили еще два села в Борозенской сельской громаде Бериславского района.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.
Ситуация с безопасностью
Как отмечается, Борозенская громада ежедневно подвергается вражеским обстрелам, география которых значительно расширилась.
Кроме того, усиливается дронный террор против гражданского населения Херсона и прилегающих территорий.
Эвакуация
"Решено добавить в перечень населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация населения в безопасные районы, еще села Краснопольское (вероятно, речь идет о Красносельском, - Ред.) и Чаривное", - говорится в сообщении.
Также сообщается, что здесь будет действовать запрет на въезд семей с детьми из-за угрозы их жизни.
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