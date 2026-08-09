Обязательную эвакуацию населения объявили еще в двух селах Херсонской области, - ОВА

В перечень населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация населения, добавили еще два села в Борозенской сельской громаде Бериславского района.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация с безопасностью

Как отмечается, Борозенская громада ежедневно подвергается вражеским обстрелам, география которых значительно расширилась.

Кроме того, усиливается дронный террор против гражданского населения Херсона и прилегающих территорий.

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Эвакуация

"Решено добавить в перечень населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация населения в безопасные районы, еще села Краснопольское (вероятно, речь идет о Красносельском, - Ред.) и Чаривное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что здесь будет действовать запрет на въезд семей с детьми из-за угрозы их жизни.

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