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Новости Эвакуация в Херсонской области
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Обязательную эвакуацию населения объявили еще в двух селах Херсонской области, - ОВА

Эвакуация в Херсонской области

В перечень населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация населения, добавили еще два села в Борозенской сельской громаде Бериславского района.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин по итогам заседания Совета обороны Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Ситуация с безопасностью

Как отмечается, Борозенская громада ежедневно подвергается вражеским обстрелам, география которых значительно расширилась.

Кроме того, усиливается дронный террор против гражданского населения Херсона и прилегающих территорий.

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Эвакуация

"Решено добавить в перечень населенных пунктов Херсонской области, на территории которых проводится обязательная эвакуация населения в безопасные районы, еще села Краснопольское (вероятно, речь идет о Красносельском, - Ред.) и Чаривное", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что здесь будет действовать запрет на въезд семей с детьми из-за угрозы их жизни.

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Автор: 

эвакуация (2391) Херсонская область (6010) Бериславский район (168) Красносельское (1) Чаривное (1)
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Топ комментарии
+16
Це після 40 днів примусу пуйла до миру?
То вам не ''мінські'', коли Херсон баржами відправляв кавуни до Києва. При Потужному важливо зберегти життя тим, хто там залишився.
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09.08.2026 14:49 Ответить
+5
Для кацапів важливо відновити і контролювати греблю Каховської ГЕС. Тому так, навіть правий берег Дніпра в цьому районі під загрозою вторгнення.
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09.08.2026 14:52 Ответить
+4
Отож... і якого це херувіма брехати про "перелом і успіхи", коли москалі сунули і продовжують сунути?
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09.08.2026 15:53 Ответить

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