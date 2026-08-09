562 1
12-летняя девочка пострадала в результате атаки российского дрона в Херсоне
В Херсоне в результате атаки российского беспилотника пострадала 12-летняя девочка.
Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, сообщает Цензор.НЕТ.
Пострадавший ребенок
Девочка получила контузию, минно-взрывную травму и острую стрессовую реакцию в результате атаки вражеского беспилотника.
Ее госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль