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Новости Обстрелы Херсона
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12-летняя девочка пострадала в результате атаки российского дрона в Херсоне

Россияне атаковали Херсон беспилотником: ранена 12-летняя девочка

В Херсоне в результате атаки российского беспилотника пострадала 12-летняя девочка.

Об этом сообщил глава Херсонской ГВА Ярослав Шанько, сообщает Цензор.НЕТ. 

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Пострадавший ребенок 

Девочка получила контузию, минно-взрывную травму и острую стрессовую реакцию в результате атаки вражеского беспилотника.

Ее госпитализировали для оказания необходимой медицинской помощи.

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Автор: 

дети (7203) Херсон (3475) Херсонская область (6010) Херсонский район (996)
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