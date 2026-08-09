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Новини Обстріли Херсона
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12-річна дівчинка постраждала внаслідок атаки російського дрона у Херсоні

Росіяни атакували безпілотником Херсон: поранено 12-річну дівчинку

У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 12-річна дівчинка.

Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ. 

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Постраждала дитина 

Дівчинка дістала контузію, мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес внаслідок атаки ворожого безпілотника.

Її ушпиталили для надання необхідної медичної допомоги.

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Автор: 

діти (5698) Херсон (3764) Херсонська область (6880) Херсонський район (1006)
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