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12-річна дівчинка постраждала внаслідок атаки російського дрона у Херсоні
У Херсоні внаслідок атаки російського безпілотника постраждала 12-річна дівчинка.
Про це повідомив очільник Херсонської МВА Ярослав Шанько, інформує Цензор.НЕТ.
Постраждала дитина
Дівчинка дістала контузію, мінно-вибухову травму та гостру реакцію на стрес внаслідок атаки ворожого безпілотника.
Її ушпиталили для надання необхідної медичної допомоги.
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