В Сумской области растет количество заявок на эвакуацию из приграничных громад

В Сумской области растет количество заявок на эвакуацию с приграничных территорий, больше всего обращений в настоящее время поступает из Шосткинского района. Из-за российских атак, нарушений в логистике и ухудшения погодных условий выезд людей становится все более затруднительным.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне Сумы", об этом рассказал региональный координатор по эвакуации в Сумской и Черниговской областях гуманитарной миссии "Пролиска" Денис Наумов.

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Больше всего заявок, по его словам, поступает из Середино-Будской и Зноб-Новгородской громад. В Середине-Буде, по оценке Наумова, до сих пор остаются около двух тысяч человек.

Из-за отсутствия транспортного сообщения части жителей приходится самостоятельно добираться до Каменки. Оттуда их бронированным транспортом эвакуируют в транзитный центр в Шостке.

Ежедневно гуманитарная миссия получает в среднем две-три заявки на эвакуацию. Из Шостки эвакуированные в основном направляются в Киевскую и Полтавскую области.

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Российские атаки затрудняют эвакуацию

Выезд из приграничной зоны затрудняют российские удары по дорогам, разрушенные мосты и дистанционное минирование. На эвакуационных маршрутах также сохраняется угроза атак FPV-дронов.

Из-за опасности эвакуационные выезды стараются проводить на рассвете или в сумерках. Дополнительной проблемой становится погода — после дождей полевые дороги трудно преодолеть.

Наумов рассказал о недавней эвакуации жителей одного из сел Шосткинского района. Сначала люди шли пешком, затем добрались до Каменки на велосипедах, откуда их доставили в Шостку.

По его словам, эвакуированные рассказывали, что в течение нескольких недель не имели нормального питания и находились под завалами.

По прибытии в транзитный центр людям предоставляют горячее питание, психологическую помощь и гигиенические наборы. Волонтеры также помогают им добраться до конечного пункта или найти временное жилье.

Координатор призвал жителей приграничных общин не откладывать эвакуацию до зимы, поскольку ухудшение погодных условий может еще больше затруднить выезд.

Для организации эвакуации жителям рекомендуют обращаться к старосте или представителю общины, пока с ними сохраняется связь. С собой следует брать документы, ценные вещи и только необходимый минимум багажа.

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