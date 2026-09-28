На Сумщині зростає кількість заявок на евакуацію із прикордонних громад

На Сумщині зростає кількість заявок на евакуацію з прикордонних територій, найбільше звернень наразі надходить із Шосткинського району. Через російські атаки, пошкоджену логістику та погіршення погодних умов виїзд людей стає дедалі складнішим.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне Суми", про це розповів регіональний координатор з евакуації у Сумській та Чернігівській областях гуманітарної місії "Проліска" Денис Наумов.

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Найбільше заявок, за його словами, надходить із Середино-Будської та Зноб-Новгородської громад. У Середині-Буді, за оцінкою Наумова, досі залишаються близько двох тисяч людей.

Через відсутність транспортного сполучення частині жителів доводиться самостійно добиратися до Кам’янки. Звідти їх броньованим транспортом евакуюють до транзитного центру в Шостці.

Щодня гуманітарна місія отримує в середньому дві-три заявки на евакуацію. Із Шостки евакуйовані переважно прямують до Київської та Полтавської областей.

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Російські атаки ускладнюють евакуацію

Виїзд із прикордоння ускладнюють російські удари по дорогах, зруйновані мости та дистанційне мінування. На евакуаційних маршрутах також зберігається загроза атак FPV-дронів.

Через небезпеку евакуаційні виїзди намагаються проводити на світанку або в сутінках. Додатковою проблемою стає погода – після дощів польові дороги важко подолати.

Наумов розповів про нещодавню евакуацію жителів одного із сіл Шосткинського району. Спочатку люди йшли пішки, потім дісталися Кам’янки велосипедами, звідки їх доправили до Шостки.

За його словами, евакуйовані розповідали, що протягом кількох тижнів не мали нормального харчування та перебували під завалами.

Після прибуття до транзитного центру людям надають гаряче харчування, психологічну допомогу та гігієнічні набори. Волонтери також допомагають їм дістатися до кінцевого пункту або знайти тимчасове житло.

Координатор закликав жителів прикордонних громад не відкладати евакуацію до зими, оскільки погіршення погодних умов може ще більше ускладнити виїзд.

Для організації евакуації жителям радять звертатися до старости або представника громади, поки з ними зберігається зв’язок. Із собою варто брати документи, цінні речі та лише необхідний мінімум багажу.

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