Правительство выделило 3,8 млрд грн на защиту критически важной инфраструктуры и подготовку регионов к зиме: больше всего получит Днепропетровщина
Кабинет Министров Украины выделил 3,77 млрд грн на реализацию комплексных планов обеспечения устойчивости регионов и отдельных городов. Наибольший объем финансирования предусмотрен для Днепропетровской области - 1,9 млрд грн, значительная часть которых будет направлена на обеспечение бесперебойного теплоснабжения.
Об этом свидетельствуют правительственные распоряжения № 1060-р и № 1061-р от 15 октября 2026 года, опубликованные на Правительственном портале, сообщает Цензор.НЕТ.
Средства распределены в рамках бюджетной программы Министерства развития общин и территорий "Реализация комплексных планов устойчивого развития регионов и отдельных городов".
Из общей суммы почти 2,2 млрд грн предусмотрено в качестве субвенции областным бюджетам. Еще 1,4 млрд грн получит Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры для реализации проектов в регионах.
Наибольшее финансирование – Днепропетровской области и Киеву
Днепропетровской области выделили в общей сложности 1,9 млрд грн. Из них:
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1,2 млрд грн – на обеспечение бесперебойного теплоснабжения;
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407,2 млн грн – на развитие распределенной генерации;
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188,2 млн грн – на водоснабжение и водоотведение;
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146,7 млн грн – на защиту объектов критической инфраструктуры.
Для Киева предусмотрено 491,7 млн грн на защиту критической инфраструктуры, в частности систем жизнеобеспечения столицы.
Сколько получат другие области
Финансирование также распределили между другими регионами:
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Харьковская область – 338 млн грн;
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Полтавская – 204 млн грн;
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Кировоградская – 122,1 млн грн;
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Херсонская – 121,5 млн грн;
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Киевская – 114,2 млн грн;
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Львовская – 70,5 млн грн;
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Винницкая – 65 млн грн;
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Одесская – 49,6 млн грн;
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Ивано-Франковская – 25,6 млн грн;
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Черниговская – 23,9 млн грн;
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Хмельницкая – 9,1 млн грн;
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Запорожская – 3,8 млн грн.
Отдельно 182,9 млн грн предусмотрено на реализацию плана устойчивости АО "Укрзалізниця".
Правительственные решения предусматривают финансирование мер, направленных на повышение устойчивости критической инфраструктуры, прежде всего систем тепло- и водоснабжения, а также развитие распределенной генерации.
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