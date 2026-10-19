Правительство выделило 3,8 млрд грн на защиту критически важной инфраструктуры и подготовку регионов к зиме: больше всего получит Днепропетровщина

Кабинет Министров Украины выделил 3,77 млрд грн на реализацию комплексных планов обеспечения устойчивости регионов и отдельных городов. Наибольший объем финансирования предусмотрен для Днепропетровской области - 1,9 млрд грн, значительная часть которых будет направлена на обеспечение бесперебойного теплоснабжения.

Об этом свидетельствуют правительственные распоряжения № 1060-р и № 1061-р от 15 октября 2026 года, опубликованные на Правительственном портале, сообщает Цензор.НЕТ.

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Средства распределены в рамках бюджетной программы Министерства развития общин и территорий "Реализация комплексных планов устойчивого развития регионов и отдельных городов".

Из общей суммы почти 2,2 млрд грн предусмотрено в качестве субвенции областным бюджетам. Еще 1,4 млрд грн получит Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры для реализации проектов в регионах.

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Наибольшее финансирование – Днепропетровской области и Киеву

Днепропетровской области выделили в общей сложности 1,9 млрд грн. Из них:

1,2 млрд грн – на обеспечение бесперебойного теплоснабжения;

407,2 млн грн – на развитие распределенной генерации;

188,2 млн грн – на водоснабжение и водоотведение;

146,7 млн грн – на защиту объектов критической инфраструктуры.

Для Киева предусмотрено 491,7 млн грн на защиту критической инфраструктуры, в частности систем жизнеобеспечения столицы.

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Сколько получат другие области

Финансирование также распределили между другими регионами:

Харьковская область – 338 млн грн;

Полтавская – 204 млн грн;

Кировоградская – 122,1 млн грн;

Херсонская – 121,5 млн грн;

Киевская – 114,2 млн грн;

Львовская – 70,5 млн грн;

Винницкая – 65 млн грн;

Одесская – 49,6 млн грн;

Ивано-Франковская – 25,6 млн грн;

Черниговская – 23,9 млн грн;

Хмельницкая – 9,1 млн грн;

Запорожская – 3,8 млн грн.

Отдельно 182,9 млн грн предусмотрено на реализацию плана устойчивости АО "Укрзалізниця".

Правительственные решения предусматривают финансирование мер, направленных на повышение устойчивости критической инфраструктуры, прежде всего систем тепло- и водоснабжения, а также развитие распределенной генерации.

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