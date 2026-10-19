Уряд виділив 3,8 млрд грн на захист критичної інфраструктури та підготовку регіонів до зими: найбільше отримає Дніпропетровщина

Кабінет Міністрів України розподілив 3,77 млрд грн на реалізацію комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст. Найбільше фінансування передбачили для Дніпропетровщини – 1,9 млрд грн, значну частину яких використають для забезпечення безперебійного теплопостачання.

Про це свідчать урядові розпорядження №1060-р та №1061-р від 15 жовтня 2026 року, оприлюднені на Урядовому порталі, інформує Цензор.НЕТ.

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Кошти розподілили в межах бюджетної програми Міністерства розвитку громад та територій "Реалізація Комплексних планів стійкості регіонів та окремих міст".

Із загальної суми майже 2,2 млрд грн передбачено як субвенцію обласним бюджетам. Ще 1,4 млрд грн отримає Державне агентство відновлення та розвитку інфраструктури для реалізації проєктів у регіонах.

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Найбільше фінансування – Дніпропетровщині та Києву

Дніпропетровській області виділили загалом 1,9 млрд грн. Із них:

1,2 млрд грн – на забезпечення безперебійного теплопостачання;

407,2 млн грн – на розвиток розподіленої генерації;

188,2 млн грн – на водопостачання та водовідведення;

146,7 млн грн – на захист об'єктів критичної інфраструктури.

Для Києва передбачили 491,7 млн грн на захист критичної інфраструктури, зокрема систем життєзабезпечення столиці.

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Скільки отримають інші області

Фінансування також розподілили між іншими регіонами:

Харківська область – 338 млн грн;

Полтавська – 204 млн грн;

Кіровоградська – 122,1 млн грн;

Херсонська – 121,5 млн грн;

Київська – 114,2 млн грн;

Львівська – 70,5 млн грн;

Вінницька – 65 млн грн;

Одеська – 49,6 млн грн;

Івано-Франківська – 25,6 млн грн;

Чернігівська – 23,9 млн грн;

Хмельницька – 9,1 млн грн;

Запорізька – 3,8 млн грн.

Окремо 182,9 млн грн передбачили на реалізацію плану стійкості АТ "Укрзалізниця".

Урядові рішення передбачають фінансування заходів, спрямованих на підвищення стійкості критичної інфраструктури, насамперед систем тепло- та водопостачання, а також розвиток розподіленої генерації.

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