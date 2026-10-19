Магазинам, кафе и АЗС хотят разрешить самостоятельно решать, пускать ли посетителей с животными

В Украине предлагают предоставить владельцам магазинов, заведений общественного питания и автозаправочных комплексов право самостоятельно решать, разрешать ли посетителям входить с домашними животными. Для этого защитники животных призывают правительство пересмотреть действующие санитарные ограничения.

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета" со ссылкой на зоозащитную организацию UAnimals, информирует Цензор.НЕТ.

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Организация вновь обратилась в Кабинет министров и Министерство экономики с просьбой изменить правила доступа животных в общественные заведения.

В частности, предлагается разрешить бизнесу самостоятельно устанавливать условия пребывания посетителей с кошками и собаками, выделять отдельные зоны и вводить внутренние правила.

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Какие компании поддержали инициативу

По информации UAnimals, предложение поддержали крупные украинские торговые сети и компании, в частности "Эпицентр", "Аврора", "Сильпо" и UPG.

Защитники животных подчеркивают, что речь идет не об обязательном допуске животных во все заведения, а о возможности для владельцев бизнеса самостоятельно принимать соответствующие решения.

Особенно актуальным этот вопрос становится с наступлением холодов, когда пребывание животного на улице во время ожидания владельца может представлять угрозу для его здоровья.

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Какие правила предлагают изменить

В UAnimals отметили, что впервые обратились с соответствующей инициативой к правительству, Минэкономики и органам местного самоуправления еще в начале 2025 года.

Тогда министерство сообщило о начале работы над изменениями, однако, по словам активистов, соответствующие поправки до сих пор не внесены.

В начале октября 2026 года организация вновь обратилась в Минэкономики с призывом пересмотреть приказ № 590 от 1 октября 2012 года, регулирующий требования к процедурам, основанным на принципах системы HACCP.

Также зоозащитники предлагают изменить другие санитарные нормы, если они ограничивают возможность допуска домашних животных в помещения.

Речь идет о предложении изменить правила, а не об уже принятом правительственном решении.

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