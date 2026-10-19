Магазинам, кафе та АЗС хочуть дозволити самостійно вирішувати, чи пускати відвідувачів із тваринами

В Україні пропонують надати власникам магазинів, закладів харчування та автозаправних комплексів право самостійно визначати, чи дозволяти відвідувачам заходити з домашніми тваринами. Для цього зоозахисники закликають уряд переглянути чинні санітарні обмеження.

Про це повідомляє "Судово-юридична газета" з посиланням на зоозахисну організацію UAnimals, інформує Цензор.НЕТ.

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Організація повторно звернулася до Кабінету Міністрів та Міністерства економіки з проханням змінити правила доступу тварин до громадських закладів.

Зокрема, пропонується дозволити бізнесу самостійно встановлювати умови перебування відвідувачів із котами та собаками, визначати окремі зони й запроваджувати внутрішні правила.

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Які компанії підтримали ініціативу

За інформацією UAnimals, пропозицію підтримали великі українські торговельні мережі та компанії, зокрема "Епіцентр", "Аврора", "Сільпо" та UPG.

Зоозахисники наголошують, що йдеться не про обов'язковий допуск тварин до всіх закладів, а про можливість для власників бізнесу самостійно ухвалювати відповідні рішення.

Особливо актуальним це питання стає з настанням холодів, коли перебування тварини на вулиці під час очікування власника може становити загрозу для її здоров'я.

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Які правила пропонують змінити

У UAnimals зазначили, що вперше звернулися з відповідною ініціативою до уряду, Мінекономіки та органів місцевого самоврядування ще на початку 2025 року.

Тоді міністерство повідомило про початок роботи над змінами, однак, за словами активістів, відповідні поправки досі не внесли.

На початку жовтня 2026 року організація повторно звернулася до Мінекономіки із закликом переглянути наказ №590 від 1 жовтня 2012 року, який регулює вимоги до процедур, заснованих на принципах системи НАССР.

Також зоозахисники пропонують змінити інші санітарні норми, якщо вони обмежують можливість допуску домашніх тварин до приміщень.

Наразі йдеться про пропозицію змінити правила, а не про вже ухвалене урядове рішення.

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