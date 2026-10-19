Россия завербовала почти 46 тысяч иностранцев из 151 страны для войны против Украины, - Коордштаб

Министерство обороны РФ заключило контракты с почти 46 тысячами граждан из 151 страны мира на службу в российской армии. Масштабы вербовки стремительно растут: только в этом году Россия уже привлекла более 16 тысяч иностранцев, а в целом планирует набрать 18,5 тысячи.

Об этом заявил секретарь Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, бригадный генерал Дмитрий Усов в ходе четвертой международной конференции Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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По словам Усова, во время предыдущей конференции украинская сторона располагала информацией о 28 тысячах иностранцев из 138 стран, которых Россия мобилизовала или завербовала в свою армию. Сейчас их число приблизилось к 46 тысячам, а география вербовки расширилась до 151 государства.

В Координационном штабе утверждают, что располагают персональными данными каждого иностранца, заключившего контракт с российским Минобороны, в частности сведениями о воинском звании, жетоне и дате подписания документа.

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Россия наращивает вербовку иностранцев

По данным Коордштаба, в 2022 году было зафиксировано всего 94 контракта с иностранцами. С тех пор масштабы их привлечения в российскую армию существенно увеличились.

На 2026 год Минобороны РФ, по словам Усова, установило план в 18 500 контрактов с иностранными гражданами. По состоянию на октябрь уже подписано 16 168 таких контрактов.

Усов предполагает, что при нынешней динамике Россия может не только выполнить, но и превысить запланированный показатель.

В десятку стран, граждане которых обеспечили рост числа завербованных иностранцев, вошли Индонезия, Перу, Сьерра-Леоне, Бурунди, Чад, Филиппины, Конго, Панама, Эквадор и Зимбабве.

В то же время благодаря работе МИД Украины и других структур, занимающихся вопросами военнопленных, вербовку граждан отдельных государств удалось сократить или полностью прекратить.

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Почти половина пленных иностранцев знали, что будут воевать против Украины

С начала полномасштабного российского вторжения украинские Силы безопасности и обороны взяли в плен граждан 59 стран.

Координационный штаб провел опрос среди иностранных военнопленных. Его результаты свидетельствуют, что почти 50% опрошенных знали, что отправляются воевать против украинских военных и гражданского населения.

Еще почти 47% сообщили, что подписали контракты в надежде получить гражданство РФ.

По словам Усова, 48,8% иностранных военнопленных попали в плен ранеными.

В то же время почти 79% опрошенных заявили, что хотят вернуться именно в Россию, а не в страны своего гражданства.

Как пояснил представитель Коордштаба, среди причин такого решения — стремление получить обещанные российской стороной выплаты за подписание контракта и прохождение военной службы, а также предусмотренные льготы.

Кроме того, 41% опрошенных рассказали, что заключали контракты через военкоматы и пункты набора.

По мнению Усова, это подтверждает системный характер российской кампании по вербовке иностранцев, которую организуют через официальные структуры Минобороны РФ.

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