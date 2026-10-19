Росія завербувала майже 46 тисяч іноземців зі 151 країни для війни проти України, - Коордштаб

Міністерство оборони РФ уклало контракти з майже 46 тисячами громадян 151 країни світу для служби в російській армії. Масштаби вербування стрімко зростають: лише цього року Росія вже залучила понад 16 тисяч іноземців, а загалом планує набрати 18,5 тисячі.

Про це заявив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, бригадний генерал Дмитро Усов під час четвертої міжнародної конференції Crimea Global. Understanding Ukraine through the South, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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За словами Усова, під час попередньої конференції українська сторона мала інформацію про 28 тисяч іноземців зі 138 країн, яких Росія мобілізувала або завербувала до своєї армії. Нині їхня кількість наблизилася до 46 тисяч, а географія вербування розширилася до 151 держави.

У Координаційному штабі стверджують, що мають персональні дані кожного іноземця, який уклав контракт із російським Міноборони, зокрема відомості про військове звання, жетон і дату підписання документа.

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Росія нарощує вербування іноземців

За даними Коордштабу, у 2022 році було зафіксовано лише 94 контракти з іноземцями. Відтоді масштаби їхнього залучення до російської армії суттєво збільшилися.

На 2026 рік Міноборони РФ, за словами Усова, встановило план у 18 500 контрактів з іноземними громадянами. Станом на жовтень уже підписано 16 168 таких контрактів.

Усов припускає, що за нинішньої динаміки Росія може не лише виконати, а й перевищити запланований показник.

До десятки країн, громадяни яких забезпечили зростання кількості завербованих іноземців, увійшли Індонезія, Перу, Сьєрра-Леоне, Бурунді, Чад, Філіппіни, Конго, Панама, Еквадор і Зімбабве.

Водночас завдяки роботі МЗС України та інших структур, які займаються питаннями військовополонених, вербування громадян окремих держав вдалося скоротити або повністю припинити.

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Майже половина полонених іноземців знали, що воюватимуть проти України

Від початку повномасштабного російського вторгнення українські Сили безпеки й оборони взяли в полон громадян 59 країн.

Координаційний штаб провів опитування серед іноземних військовополонених. Його результати свідчать, що майже 50% опитаних знали, що вирушають воювати проти українських військових і цивільного населення.

Ще майже 47% повідомили, що підписали контракти, сподіваючись отримати громадянство РФ.

За словами Усова, 48,8% іноземних військовополонених потрапили в полон пораненими.

Водночас майже 79% опитаних заявили, що хочуть повернутися саме до Росії, а не до країн свого громадянства.

Як пояснив представник Коордштабу, серед причин такого рішення – прагнення отримати обіцяні російською стороною виплати за підписання контракту та проходження військової служби, а також передбачені пільги.

Крім того, 41% опитаних розповіли, що укладали контракти через військкомати та пункти набору.

На думку Усова, це підтверджує системний характер російської кампанії з вербування іноземців, яку організовують через офіційні структури Міноборони РФ.

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