Украина перекрыла лазейку для сбыта новых наркотиков: под запрет автоматически попали целые группы химсоединений, - Небытов. АУДИО

В Украине наркоторговцы больше не смогут обходить закон и создавать новые наркотики на основе существующих, просто изменяя химическую формулу. Украина переходит к системному контролю не только отдельных психоактивных веществ, но и определенных групп их производных.

Об этом сообщил заместитель главы Национальной полиции — начальник криминальной полиции Андрей Небытов, передает Цензор.НЕТ.

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Как будет работать новый механизм?

По его словам, когда Нацполиция инициировала запрет смертельно опасного вещества — синтетического каннабиноида ("пинака"), организаторы наркобизнеса не особо расстроились. В их лабораториях уже были готовы линейки производных психоактивных веществ — те же наркотики с незначительной модификацией. Ведь производителям достаточно добавить в формулу один элемент — и юридически это уже совершенно новое, незапрещенное соединение, которое дилеры выводят на рынок под новым названием. И зарабатывают миллионы.

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"Мы начали действовать на опережение и добились устранения этой лазейки. Национальная полиция и МВД в сотрудничестве с Минздравом инициировали системные изменения для борьбы с новыми психоактивными веществами. Результатом стало постановление КМУ № 1213 от 2 октября 2026 года, которое ввело принципиально новый подход: под государственный контроль отныне подпадают не только отдельные соединения, но и производные шести основных химических групп (в частности, синтетических каннабиноидов, фентанила, катинона, фенилэтиламина, триптамина и нитазена)", — пишет Небытов.

Контроль на производные вещества с определенными структурными критериями распространяется автоматически, без необходимости отдельно вносить каждое новое соединение (его формулу) в перечень. Для привлечения торговцев к ответственности полицейским достаточно заключения экспертизы, подтверждающего принадлежность вещества к одной из контролируемых групп.

"Этот шаг устранил правовые лазейки, которыми пользовались наркоторговцы в нашей стране", — добавил он.

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Нацполиция не работает под диктовку наркокартелей

"Как бы международная наркопреступность ни пыталась использовать угрозы, проплаченные информационные площадки, подконтрольные Telegram-каналы и отдельных блогеров, чтобы влиять на общественное мнение и дискредитировать работу правоохранителей. Это не изменит главного: Национальная полиция не работает под диктовку наркокартелей и не отступает под давлением", — отмечает Небытов.

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