Україна перекрила лазівку для збуту нових наркотиків: під заборону автоматично підпали цілі групи хімсполук, - Нєбитов. АУДIО

В Україні наркоторгівці більше не зможуть обходити закон і створювати нові наркотики на основі існуючих, просто змінюючи хімічну формулу. Україна переходить до системного контролю не лише окремих психоактивних речовин, а й визначених груп їхніх похідних.

Про це повідомив заступник голови Національної поліції - начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов, передає Цензор.НЕТ.

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Як працюватиме новий механізм?

За його словами, коли Нацполіція ініціювала заборону смертельно небезпечної речовини - синтетичного канабіноїду ("пінака"), організатори наркобізнесу не дуже засмутилися. В їхніх лабораторіях вже були готові лінійки похідних психоактивних речовин - ті ж наркотики з незначною модифікацією. Адже виробникам достатньо додати до формули один елемент - і юридично це вже абсолютно нова, незаборонена сполука, яку ділки виводять на ринок під новою назвою. І заробляють мільйони.

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"Ми почали діяти на випередження та домоглися ліквідації цієї лазівки. Національна поліція та МВС у співпраці з МОЗ ініціювали системні зміни для боротьби з новими психоактивними речовинами. Результатом стала постанова КМУ № 1213 від 2 жовтня 2026 року, яка запровадила принципово новий підхід: під державний контроль відтепер підпадають не лише окремі сполуки, а й похідні шести основних хімічних груп (зокрема синтетичних канабіноїдів, фентанілу, катинону, фенетиламіну, триптаміну та нітазену)", - пише Нєбитов.

Контроль на похідні речовини з визначеними структурними критеріями поширюється автоматично, без потреби окремо вносити кожну нову сполуку (її формулу) до переліку. Для притягнення ділків до відповідальності поліцейським достатньо висновку експертизи, що підтверджує належність речовини до однієї з контрольованих груп.

"Цей крок перекрив правові прогалини, якими користувалися наркоторговці в нашій державі", - додав він.

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Нацполіція не працює під диктовку наркокартелів

"Як міжнародна наркозлочинність не намагається використовувати погрози, проплачені інформаційні майданчики, підконтрольні Telegram-канали та окремих блогерів, щоб впливати на суспільну думку й дискредитувати роботу правоохоронців. Це не змінить головного: Національна поліція не працює під диктовку наркокартелів і не відступає під тиском", - зазначає Нєбитов.

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