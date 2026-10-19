Defence City расширяется: 63 предприятия ОПК с совокупным доходом почти 111,3 млрд грн, — Минобороны

Министерство обороны Украины продолжает расширять круг резидентов Defence City. В настоящее время специальный правовой режим государственной поддержки предприятий ОПК охватывает 63 отечественных предприятия.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

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С момента вступления режима в силу количество его резидентов выросло более чем вдвое: в конце мая их было 31, а в июле — 45.

Влияние Defence City на развитие украинского ОПК

Совокупный квалифицированный доход 63 резидентов, то есть доход от реализации вооружения и военной техники, составляет почти 111,3 млрд грн.

"Defence City — это системный инструмент для развития украинской оборонной промышленности. Мы создаем для производителей условия, которые позволяют им инвестировать в собственное развитие, защищать команды и производственные мощности, быстрее наращивать объемы производства и развивать международное сотрудничество", — Анна Гвоздяр, заместитель министра обороны Украины

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Расширение Defence City является частью системной работы Минобороны по созданию долгосрочных и прогнозируемых условий для украинских производителей вооружения и военной техники. Режим призван помочь предприятиям направлять больше ресурсов непосредственно на развитие производства, технологий и наращивание производственных мощностей.

Преимущества резидентства для развития оборонного производства

Defence City — это специальный правовой режим государственной поддержки предприятий ОПК. Для его резидентов предусмотрены налоговые и таможенные стимулы, возможности для релокации и повышения защищенности производственных мощностей, ограничение доступа к конфиденциальной информации в публичных реестрах, аренда государственного имущества без проведения аукционов, а также упрощение отдельных процедур, связанных с экспортом оборонной продукции.

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Чтобы получить статус резидента Defence City, предприятие должно проверить свое соответствие требованиям, установленным законодательством, и подать в Министерство обороны Украины заявление и предусмотренный пакет документов.

Ведомство рассматривает заявление в течение 10 рабочих дней. В случае положительного решения статус оформляется приказом Минобороны Украины, а сведения о предприятии вносятся в реестр Defence City.

Ранее Минобороны приводило подробный алгоритм получения статуса резидента Defence City и перечень необходимых документов.