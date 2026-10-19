Defence City розширюється: 63 підприємства ОПК із сукупним доходом майже 111,3 млрд грн, - Міноборони

Міністерство оборони України продовжує розширювати коло резидентів Defence City. Наразі спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК об’єднує 63 вітчизняні підприємства.

Про це повідомляє Міністерство оборони України, передає Цензор.НЕТ.

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Від початку дії режиму кількість його резидентів зросла більш ніж удвічі: наприкінці травня їх було 31, а в липні – 45.

Вплив Defence City на масштабування українського ОПК

Сукупний кваліфікований дохід 63 резидентів, тобто дохід від реалізації озброєння та військової техніки, становить майже 111,3 млрд грн.

Defence City – це системний інструмент для розвитку української оборонної промисловості. Ми створюємо для виробників умови, які дозволяють їм інвестувати у власний розвиток, захищати команди та виробничі потужності, швидше масштабувати виробництво і розвивати міжнародну кооперацію", - Ганна Гвоздяр, заступниця Міністра оборони України

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Розширення Defence City є частиною системної роботи Міноборони зі створення довгострокових і прогнозованих умов для українських виробників озброєння та військової техніки. Режим покликаний допомогти підприємствам спрямовувати більше ресурсів безпосередньо на розвиток виробництва, технологій і нарощування виробничих спроможностей.

Переваги резидентства для розвитку оборонного виробництва

Defence City – це спеціальний правовий режим державної підтримки підприємств ОПК. Для його резидентів передбачено податкові та митні стимули, можливості для релокації та підвищення захищеності виробничих потужностей, обмеження доступу до чутливої інформації в публічних реєстрах, оренду державного майна без проведення аукціонів, а також спрощення окремих процедур, пов’язаних з експортом оборонної продукції.

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Щоб отримати статус резидента Defence City, підприємство має перевірити свою відповідність вимогам, встановленим законодавством, та подати до Міністерства оборони України заяву й передбачений пакет документів.

Відомство розглядає заяву протягом 10 робочих днів. У разі позитивного рішення статус оформлюється наказом Міноборони України, а відомості про підприємство вносяться до реєстру Defence City.

Раніше Міноборони наводило детальний алгоритм отримання статусу резидента Defence City та перелік необхідних документів.