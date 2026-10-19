С временно оккупированной Херсонщины вернули 11 детей: самому младшему ребенку всего год

С временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 11 детей: восьмерых мальчиков и трех девочек в возрасте от одного до 17 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Александра Прокудина.

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Еще одиннадцать детей удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

Это восемь мальчиков и три девочки в возрасте от 1 года и 1 месяца до 17 лет.

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Что пережили дети

Среди спасенных — дети, пережившие давление российских оккупантов, угрозы и попытки навязать российскую пропаганду.

Девятилетнего мальчика в оккупационной школе привлекали к военной подготовке, а после того, как он нарисовал сине-желтый флаг, его семье угрожали сотрудники ФСБ.

Тринадцатилетняя Полина пережила атаку российского боевого дрона возле собственного дома. После этого девочка боялась даже выходить на улицу.

К счастью, теперь дети в безопасности и получают необходимую помощь.



"Благодарю команду Save Ukraine за спасение украинских детей и всех партнеров, которые присоединяются к этому важному делу в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA", — подчеркнул Прокудин.



С начала года уже 230 детей вернулись из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.

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