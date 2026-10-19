С временно оккупированной Херсонщины вернули 11 детей: самому младшему ребенку всего год
С временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию удалось вернуть еще 11 детей: восьмерых мальчиков и трех девочек в возрасте от одного до 17 лет.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Александра Прокудина.
Еще одиннадцать детей удалось вернуть из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
Это восемь мальчиков и три девочки в возрасте от 1 года и 1 месяца до 17 лет.
Что пережили дети
Среди спасенных — дети, пережившие давление российских оккупантов, угрозы и попытки навязать российскую пропаганду.
- Девятилетнего мальчика в оккупационной школе привлекали к военной подготовке, а после того, как он нарисовал сине-желтый флаг, его семье угрожали сотрудники ФСБ.
- Тринадцатилетняя Полина пережила атаку российского боевого дрона возле собственного дома. После этого девочка боялась даже выходить на улицу.
К счастью, теперь дети в безопасности и получают необходимую помощь.
"Благодарю команду Save Ukraine за спасение украинских детей и всех партнеров, которые присоединяются к этому важному делу в рамках инициативы Президента Украины Bring Kids Back UA", — подчеркнул Прокудин.
С начала года уже 230 детей вернулись из временно оккупированной части Херсонской области на подконтрольную Украине территорию.
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