З тимчасово окупованої Херсонщини повернули 11 дітей: наймолодшій дитині лише рік
З тимчасово окупованої частини Херсонської області на підконтрольну Україні територію вдалося повернути ще 11 дітей: вісьмох хлопчиків і трьох дівчаток віком від одного до 17 років.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на допис Олександра Прокудіна.
Ще одинадцять дітей вдалося повернути з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію.
Це вісім хлопчиків і три дівчинки віком від 1 року і 1 місяця до 17 років.
Що пережили діти
Серед врятованих — діти, які пережили тиск російських окупантів, погрози та спроби нав’язати російську пропаганду.
- Дев’ятирічного хлопчика в окупаційній школі залучали до військової підготовки, а після того, як він намалював синьо-жовтий прапор, його родині погрожували співробітники ФСБ.
- Тринадцятирічна Поліна пережила атаку російського бойового дрона біля власного дому. Після цього дівчинка боялася навіть виходити на вулицю.
На щастя, тепер діти в безпеці та отримують необхідну допомогу.
"Дякую команді Save Ukraine за порятунок українських дітей та всім партнерам, які долучаються до цієї важливої справи в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA", - наголосив Прокудін.
З початку року вже 230 дітей повернулися з тимчасово окупованої частини Херсонщини на підконтрольну Україні територію.
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