ЕС усилит безопасность Черного моря и давление на РФ из-за атак на украинский экспорт, - Каллас

Европейский Союз должен обеспечить украинский аграрный экспорт, укрепить морскую безопасность и усилить международное дипломатическое давление на Россию в ответ на атаки страны-агрессора в Чёрном море.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Европейскую правду", об этом во время пленарных дебатов в Европейском парламенте в Страсбурге заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

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"Действия России затрудняют обеспечение людей продовольствием во всем мире. И это требует сильного и единого европейского ответа по трем направлениям", — заявила Каллас.

Она представила три направления совместного европейского ответа на эскалацию российских атак, угрожающих украинским экспортным маршрутам и глобальной продовольственной безопасности.

Первое направление: защита украинского аграрного экспорта

"Мы работаем над тем, чтобы Украина оставалась связанной с мировыми рынками, и над защитой продовольственной безопасности. Инициатива ЕС и Украины "Пути солидарности" помогает находить альтернативные маршруты, и с июля экспорт зерна через "Пути солидарности" вырос почти на 2 млн тонн", — сообщила Каллас.

В то же время Россия начала атаковать пограничные пункты пропуска с Молдовой, Румынией и Польшей, создавая угрозы для альтернативных маршрутов поставок.

По словам верховного представителя ЕС, из-за усиления российских атак на экспортную инфраструктуру с середины июля Украина ежедневно теряет 60 млн евро экспортных поступлений.

Второе направление: укрепление безопасности Черного моря и Дуная

"Раннее обнаружение и обмен информацией в режиме реального времени имеют ключевое значение", — подчеркнула верховная дипломатка ЕС.

Для этого страны ЕС используют сеть MARSUR, которая позволяет обмениваться данными морского наблюдения и улучшать общее понимание ситуации на море.

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Кроме того, Румыния и Болгария при поддержке Евросоюза создают Черноморский центр морской безопасности. Он призван усилить мониторинг ситуации в регионе.

ЕС также развивает совместный оборонный потенциал для противодействия воздушным и морским угрозам. В частности, речь идет о сотрудничестве в сфере беспилотных систем, морской противоминной борьбы и беспилотных морских платформ.

Отдельным инструментом является инициатива Eastern Flank Watch, направленная на усиление наблюдения и обороны на восточном фланге Европы — от Балтийского до Черного моря — в координации с НАТО.

Третье направление: дипломатическое давление на Россию

Каллас напомнила, что 23 сентября в Нью-Йорке 51 государство и ЕС выступили с совместным заявлением, в котором осудили российскую агрессию и призвали к обеспечению свободы судоходства в Черном море.

"Сейчас мы работаем с международными партнерами — с Турцией, Индией и другими, включая страны Африки, для которых продовольствие имеет важное значение, и в более широком плане — со странами Глобального Юга, чтобы добиться договоренности о свободе судоходства в Черном море", — сообщила главный дипломат ЕС.

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