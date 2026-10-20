ЄС посилить безпеку Чорного моря та тиск на РФ через атаки на український експорт, - Каллас

Європейський Союз має забезпечити український аграрний експорт, зміцнити морську безпеку та посилити міжнародний дипломатичний тиск на Росію у відповідь на атаки країни-агресорки у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це під час пленарних дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

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"Дії Росії ускладнюють забезпечення людей продовольством у всьому світі. І це вимагає сильної та єдиної європейської відповіді за трьома напрямками", – заявила Каллас.

Та презентувала три напрями спільної європейської відповіді на ескалацію російських атак, що загрожують українським експортним маршрутам та глобальній продовольчій безпеці.

Перший напрям: захист українського аграрного експорту

"Ми працюємо над тим, щоб Україна залишалася пов'язаною зі світовими ринками, та над захистом продовольчої безпеки. Ініціатива ЄС та України "Шляхи солідарності" допомагає знаходити альтернативні маршрути, і з липня експорт зерна через "Шляхи солідарності" зріс майже на 2 млн тонн", – повідомила Каллас.

Водночас Росія почала атакувати прикордонні пункти пропуску з Молдовою, Румунією та Польщею, створюючи загрози для альтернативних маршрутів постачання.

За словами високої представниці ЄС, через посилення російських атак на експортну інфраструктуру з середини липня Україна щодня втрачає 60 млн євро експортних надходжень.

Другий напрям: посилення безпеки Чорного моря та Дунаю

"Раннє виявлення та обмін інформацією в режимі реального часу мають ключове значення", – наголосила висока головна дипломатка ЄС.

Для цього країни ЄС використовують мережу MARSUR, яка дає змогу обмінюватися даними морського спостереження та покращувати спільне розуміння ситуації в морі.

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Крім того, Румунія та Болгарія за підтримки Євросоюзу створюють Чорноморський центр морської безпеки. Він має посилити моніторинг ситуації в регіоні.

ЄС також розвиває спільні оборонні спроможності для протидії повітряним і морським загрозам. Зокрема, йдеться про співпрацю у сфері безпілотних систем, морської протимінної боротьби та безекіпажних морських платформ.

Окремим інструментом є ініціатива Eastern Flank Watch, спрямована на посилення спостереження й оборони на східному фланзі Європи - від Балтійського до Чорного моря - у координації з НАТО.

Третій напрям: дипломатичний тиск на Росію

Каллас нагадала, що 23 вересня у Нью-Йорку 51 держава та ЄС виступили зі спільною заявою, в якій засудили російську агресію та закликали до забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

"Зараз ми працюємо з міжнародними партнерами – з Туреччиною, Індією та іншими, включно з країнами Африки, для яких продовольство має важливе значення, і ширше – з країнами Глобального Півдня, щоб домогтися домовленості про свободу судноплавства в Чорному морі", – повідомила головна дипломатка ЄС.

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