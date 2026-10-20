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Новини Ситуація в Чорному морі
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ЄС посилить безпеку Чорного моря та тиск на РФ через атаки на український експорт, - Каллас

ЄС планує захищати український аграрний експорт, посилювати морську безпеку та дипломатичний тиск на Росію

Європейський Союз має забезпечити український аграрний експорт, зміцнити морську безпеку та посилити міжнародний дипломатичний тиск на Росію у відповідь на атаки країни-агресорки у Чорному морі.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це під час пленарних дебатів у Європейському парламенті у Страсбурзі заявила висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас.

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"Дії Росії ускладнюють забезпечення людей продовольством у всьому світі. І це вимагає сильної та єдиної європейської відповіді за трьома напрямками", – заявила Каллас.

Та презентувала три напрями спільної європейської відповіді на ескалацію російських атак, що загрожують українським експортним маршрутам та глобальній продовольчій безпеці.

Перший напрям: захист українського аграрного експорту

"Ми працюємо над тим, щоб Україна залишалася пов'язаною зі світовими ринками, та над захистом продовольчої безпеки. Ініціатива ЄС та України "Шляхи солідарності" допомагає знаходити альтернативні маршрути, і з липня експорт зерна через "Шляхи солідарності" зріс майже на 2 млн тонн", – повідомила Каллас.

Водночас Росія почала атакувати прикордонні пункти пропуску з Молдовою, Румунією та Польщею, створюючи загрози для альтернативних маршрутів постачання.

За словами високої представниці ЄС, через посилення російських атак на експортну інфраструктуру з середини липня Україна щодня втрачає 60 млн євро експортних надходжень.

Другий напрям: посилення безпеки Чорного моря та Дунаю

"Раннє виявлення та обмін інформацією в режимі реального часу мають ключове значення", – наголосила висока головна дипломатка ЄС.

Для цього країни ЄС використовують мережу MARSUR, яка дає змогу обмінюватися даними морського спостереження та покращувати спільне розуміння ситуації в морі.

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Крім того, Румунія та Болгарія за підтримки Євросоюзу створюють Чорноморський центр морської безпеки. Він має посилити моніторинг ситуації в регіоні.

ЄС також розвиває спільні оборонні спроможності для протидії повітряним і морським загрозам. Зокрема, йдеться про співпрацю у сфері безпілотних систем, морської протимінної боротьби та безекіпажних морських платформ.

Окремим інструментом є ініціатива Eastern Flank Watch, спрямована на посилення спостереження й оборони на східному фланзі Європи - від Балтійського до Чорного моря - у координації з НАТО.

Третій напрям: дипломатичний тиск на Росію

Каллас нагадала, що 23 вересня у Нью-Йорку 51 держава та ЄС виступили зі спільною заявою, в якій засудили російську агресію та закликали до забезпечення свободи судноплавства в Чорному морі.

"Зараз ми працюємо з міжнародними партнерами – з Туреччиною, Індією та іншими, включно з країнами Африки, для яких продовольство має важливе значення, і ширше – з країнами Глобального Півдня, щоб домогтися домовленості про свободу судноплавства в Чорному морі", – повідомила головна дипломатка ЄС.

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Чорне море (1689) Євросоюз (11060) Каллас Кая (572)
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