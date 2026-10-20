При закупках для воинской части в Днепре присвоили более 14,5 млн грн: дело передано в суд. ФОТОрепортаж

В Днепре раскрыли схему хищения средств при закупках геотекстиля, стальных канатов, проволоки и металлической сетки для фортификационных сооружений. По версии следствия, 10,5 млн грн были отмыты через счета подконтрольных предпринимателей и компаний.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Специализированной прокуратуре в сфере обороны Восточного региона.

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По данным следствия, в 2024 году должностные лица воинской части в Днепре по предварительному сговору с другими участниками организовали схему присвоения государственных средств при закупке материалов для обустройства фортификационных сооружений.

В рамках схемы было проведено 19 закупок геотекстиля, стальных канатов, проволоки и металлической сетки. По версии обвинения, для реализации махинации заранее определялись подконтрольные предприятия, готовились фиктивные коммерческие предложения и заключались договоры по завышенным ценам.

Как установило следствие, командир воинской части осуществлял общее руководство схемой. Должностные лица отдела государственных закупок отвечали за подготовку документации и проведение закупок, а гражданские участники - за финансовые операции и поиск людей и предприятий, которые использовались в схеме.

По отдельным договорам средства перечислялись ещё до фактической поставки товаров. В дальнейшем деньги поступали на счета подконтрольных субъектов хозяйствования.

Ущерб государству превысил 14,5 млн грн

Общая сумма ущерба государству превышает 14,5 млн грн. Из них 10,5 млн грн, по данным следствия, были легализованы посредством финансовых операций с использованием счетов подконтрольных физических лиц-предпринимателей и обществ. Средства переводились на другие счета, а впоследствии снимались наличными.

В интересах государства, которое представляет воинская часть, к обвиняемым был предъявлен гражданский иск о возмещении причиненного имущественного ущерба. Также в рамках уголовного производства суд наложил арест на земельные участки обвиняемых.

Их действия квалифицировали по ч. 4 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины - завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным положением, в частности по предварительному сговору группой лиц, повторно, в условиях военного положения и в крупных и особо крупных размерах. Кроме того, им инкриминируется легализация имущества, полученного преступным путем, по ч. 2 ст. 209 УК Украины.

Какое наказание грозит обвиняемым

Суд избрал обвиняемым меры пресечения в виде домашнего ареста и содержания под стражей с альтернативой внесения залога.

За инкриминируемые уголовные правонарушения предусмотрено наказание, в частности, в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводило следственное управление ГУНП в Днепропетровской области при оперативном сопровождении Департамента военной контрразведки СБУ.

Обвинительный акт передан в суд. Виновность обвиняемых должна быть доказана в установленном законом порядке.

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