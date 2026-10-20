На закупівлях для військової частини у Дніпрі привласнили понад 14,5 млн грн: справу передали до суду. ФОТОрепортаж

У Дніпрі викрили схему заволодіння коштами під час закупівель геотекстилю, сталевих канатів, дроту й металевої сітки для фортифікацій. За версією слідства, 10,5 млн грн легалізували через рахунки підконтрольних підприємців і товариств.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

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За даними слідства, у 2024 році службові особи військової частини в Дніпрі за попередньою змовою з іншими учасниками організували схему привласнення державних коштів під час закупівлі матеріалів для облаштування фортифікаційних споруд.

У межах схеми провели 19 закупівель геотекстилю, сталевих канатів, дроту та металевої сітки. За версією обвинувачення, для реалізації оборудки заздалегідь визначали підконтрольні підприємства, готували фіктивні комерційні пропозиції та укладали договори за завищеними цінами.

Як встановило слідство, командир військової частини здійснював загальне керівництво схемою. Посадовці відділення державних закупівель відповідали за підготовку документації та проведення закупівель, а цивільні учасники - за фінансові операції й пошук людей та підприємств, які використовували у схемі.

За окремими договорами кошти перераховували ще до фактичного постачання товарів. Надалі гроші надходили на рахунки підконтрольних суб’єктів господарювання.

Збитки державі перевищили 14,5 млн грн

Загальна сума збитків державі перевищує 14,5 млн грн. Із них 10,5 млн грн, за даними слідства, легалізували через фінансові операції з використанням рахунків підконтрольних фізичних осіб-підприємців і товариств. Кошти переказували на інші рахунки, а згодом знімали готівкою.

В інтересах держави, яку представляє військова частина, до обвинувачених заявили цивільний позов про відшкодування завданої майнової шкоди. Також у межах кримінального провадження суд наклав арешт на земельні ділянки обвинувачених.

Їхні дії кваліфікували за ч. 4 та ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України - заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, зокрема за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану та у великих і особливо великих розмірах. Крім того, їм інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, за ч. 2 ст. 209 КК України.

Яке покарання загрожує обвинуваченим

Суд обрав обвинуваченим запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

За інкриміновані кримінальні правопорушення передбачене покарання, зокрема, у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років, із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснювало слідче управління ГУНП у Дніпропетровській області за оперативного супроводу Департаменту військової контррозвідки СБУ.

Обвинувальний акт передано до суду. Винуватість обвинувачених має бути доведена в установленому законом порядку.

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