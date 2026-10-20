На Сумщине 43 маломобильных переселенца не могут самостоятельно выйти из зданий: в Сумах даже отремонтированный лифт не работает
В восьми пунктах временного проживания в Сумской области 43 маломобильных внутренне перемещенных лица фактически оказались в изоляции. Люди проживают на верхних этажах зданий, но из-за отсутствия лифтов и подъемников не могут самостоятельно выйти на улицу.
Об этом сообщил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец по итогам мониторинговых визитов, сообщает Цензор.НЕТ.
Нарушения выявили в восьми местах временного проживания переселенцев в Сумах, Ахтырке, Ромнах и Лебедине.
По словам омбудсмена, маломобильных людей разместили на четвертых и пятых этажах зданий, не оборудованных лифтами или специальными подъемниками. Из-за этого даже обычный поход к врачу, в магазин или выход на работу зависит от посторонней помощи.
"Предоставить человеку комнату - недостаточно. У него должна быть возможность нормально жить в ней и беспрепятственно выходить из нее", - подчеркнул Лубинец.
В Сумах отремонтировали лифт, но переселенцы до сих пор не могут им пользоваться
Особое внимание омбудсмен обратил на ситуацию в одном из мест временного проживания в Сумах.
Там на благотворительные средства отремонтировали лифт, предназначенный для маломобильных жильцов. Несмотря на завершение ремонта, оборудование до сих пор не введено в эксплуатацию из-за затягивания с получением необходимых согласований.
В результате люди по-прежнему не могут самостоятельно перемещаться между этажами, хотя техническое решение уже готово.
"То есть решение буквально есть. Оно находится в здании. Но люди им воспользоваться не могут. Такого быть не должно", - заявил Лубинец.
Ответственные органы получили рекомендации, но проблему не устранили
По результатам проверок Офис омбудсмена предоставил ответственным органам рекомендации и определил сроки для устранения выявленных нарушений.
Ответы от учреждений уже поступили, однако, по словам Лубинца, это пока не привело к реальным изменениям для жильцов.
"Что меняет ответ для человека, который, как не мог самостоятельно выйти из здания, так и не может?" - отметил уполномоченный.
Омбудсмен подчеркнул, что обеспечение доступности жилья для внутренне перемещенных лиц не должно ограничиваться формальными отчетами. Выявленные нарушения необходимо устранить, чтобы люди могли беспрепятственно передвигаться и пользоваться жильем.
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