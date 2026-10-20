На Сумщині 43 маломобільні переселенці не можуть самостійно вийти з будівель: у Сумах навіть відремонтований ліфт не працює

У восьми місцях тимчасового проживання на Сумщині 43 маломобільні внутрішньо переміщені особи фактично опинилися в ізоляції. Люди мешкають на верхніх поверхах будівель, але через відсутність ліфтів і підйомників не можуть самостійно вийти на вулицю.

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець за результатами моніторингових візитів, інформує Цензор.НЕТ.

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Порушення виявили у восьми місцях тимчасового проживання переселенців у Сумах, Охтирці, Ромнах та Лебедині.

За словами омбудсмана, маломобільних людей розмістили на четвертих і п'ятих поверхах будівель, не обладнаних ліфтами чи спеціальними підйомниками. Через це навіть звичайний похід до лікаря, магазину або вихід на роботу залежить від сторонньої допомоги.

"Надати людині кімнату – недостатньо. Вона має мати можливість нормально жити в ній і безперешкодно виходити з неї", – наголосив Лубінець.

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У Сумах відремонтували ліфт, але переселенці досі не можуть ним користуватися

Особливу увагу омбудсман звернув на ситуацію в одному з місць тимчасового проживання у Сумах.

Там за благодійні кошти відремонтували ліфт, призначений для маломобільних мешканців. Попри завершення ремонту, обладнання досі не введене в експлуатацію через затягування необхідних погоджень.

У результаті люди продовжують залишатися без можливості самостійно пересуватися між поверхами, хоча технічне рішення вже готове.

"Тобто рішення буквально є. Воно стоїть у будівлі. Але люди ним скористатися не можуть. Такого бути не повинно", – заявив Лубінець.

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Відповідальні органи отримали рекомендації, але проблему не усунули

За результатами перевірок Офіс омбудсмана надав відповідальним органам рекомендації та визначив строки для усунення виявлених порушень.

Відповіді від установ уже надійшли, однак, за словами Лубінця, це поки не забезпечило реальних змін для мешканців.

"Що змінює відповідь для людини, яка як не могла самостійно вийти з будівлі, так і не може?" – зазначив уповноважений.

Омбудсман наголосив, що забезпечення доступності житла для внутрішньо переміщених осіб не повинно обмежуватися формальними звітами. Виявлені порушення необхідно усунути, щоб люди могли безперешкодно пересуватися та користуватися житлом.

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