В Польше обнаружили останки более 40 человек на месте массового убийства украинцев в 1944 году. ФОТО

В польской деревне Ласков Люблинского воеводства украинские поисковики обнаружили групповые и одиночные захоронения с останками не менее 40 человек. Именно здесь 10 марта 1944 года произошло массовое убийство украинского населения, жертвами которого, согласно историческим данным, стали более 300 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинский институт национальной памяти (УИНП).

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Среди похороненных - женщины, дети и мужчины

Поисковые работы продолжались со 2 по 16 октября 2026 года по заказу УИНП. По их результатам исследователи обнаружили как групповые, так и отдельные захоронения.

По предварительным оценкам, найдены останки более 40 человек, среди которых есть женщины, дети и мужчины.

Точный возраст, пол и причины смерти захороненных предстоит установить в ходе дальнейших эксгумационных исследований. Их планируется провести весной 2027 года.

Поисковые работы выполняло коммунальное предприятие "Доля", которое 31 августа 2026 года получило соответствующее разрешение от польской стороны.

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Сколько украинцев погибли в Ласкове

Согласно историческим свидетельствам, 10 марта 1944 года в селе Ласков произошло массовое убийство украинских жителей.

В ходе исследований украинские и польские историки установили данные о 327 жителях села, погибших в 1944 году.

В то же время отдельные исследователи оценивают число жертв примерно в 350 человек.

В Украинском институте национальной памяти отмечают, что окончательное число погибших можно будет установить только после продолжения поисковых и эксгумационных работ.















Что предшествовало

Ранее сообщалось, что 6 октября в Польше на территории села Ласков в Люблинском воеводстве начались вторые после длительной паузы поисковые исследования мест захоронений украинцев, погибших или пропавших без вести в годы Второй мировой войны.

Что известно о массовом убийстве украинцев

По разным историческим данным, во время массового убийства украинцев в Ласкове 10 марта 1944 года погибли более 300 человек. В ходе исследований историков и экспертов из Украины и Польши установлены данные о 327 жителях Ласкова, погибших в 1944 году.

В то же время отдельные историки называют большее число жертв — около 350 человек. Окончательное число жертв может быть установлено в результате дальнейших исторических и поисковых исследований.

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