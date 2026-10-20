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Новини Ексгумація жертв Волинської трагедії Пошуки останків жертв Волинської трагедії в Польщі
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У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці масового вбивства українців у 1944 році. ФОТО

У польському селі Ласків Люблінського воєводства українські пошуковці виявили групові та одиночні поховання з останками щонайменше 40 людей. Саме тут 10 березня 1944 року відбулося масове вбивство українського населення, жертвами якого, за історичними даними, стали понад 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український інститут національної пам'яті (УІНП).

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Серед похованих – жінки, діти та чоловіки

Пошукові роботи тривали з 2 до 16 жовтня 2026 року на замовлення УІНП. За їхніми результатами дослідники виявили як групові, так і окремі поховання.

За попередніми оцінками, знайдено останки понад 40 осіб, серед яких є жінки, діти та чоловіки.

Точний вік, стать і причини смерті похованих належить встановити під час подальших ексгумаційних досліджень. Їх планують провести навесні 2027 року.

Пошукові роботи виконувало комунальне підприємство "Доля", яке 31 серпня 2026 року отримало відповідний дозвіл від польської сторони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримала дозвіл на пошукові роботи на Холмщині, де вбили понад 330 українців

Скільки українців загинули в Ласкові

За історичними свідченнями, 10 березня 1944 року в селі Ласків відбулося масове вбивство українських мешканців.

У межах досліджень українські та польські історики встановили дані про 327 жителів села, які загинули у 1944 році.

Водночас окремі дослідники оцінюють кількість жертв приблизно у 350 осіб.

В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що остаточну кількість загиблих можуть встановити лише після продовження пошукових та ексгумаційних робіт.

У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці вбивства українців у 1944 році
У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці вбивства українців у 1944 році
У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці вбивства українців у 1944 році
У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці вбивства українців у 1944 році
У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці вбивства українців у 1944 році
У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці вбивства українців у 1944 році
У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці вбивства українців у 1944 році

Що передувало

30 останків жертв виявлено у місцях поховань загиблих українців на території Польщі, - УІНП. ФОТОрепортаж

Автор: 

Друга світова війна (306) Інститут нацпам’яті (242) Польща (7980) вбивство (3435) українці (1776) ексгумація (192)
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Топ коментарі
+20
Люблінська різня пілсудського.
Поляки бажали правди - нехай черпають великою ложкою.
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20.10.2026 14:20 Відповісти
+15
Ось так...
Ще трохи і поляки будуть не раді, що затіяли ту двіжуху...
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20.10.2026 14:19 Відповісти
+10
Люблінське воєводство - це не Волинь. І поховання ці - це поховання закатованих Українців поляками.
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20.10.2026 14:23 Відповісти

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