У Польщі виявили останки понад 40 людей на місці масового вбивства українців у 1944 році. ФОТО

У польському селі Ласків Люблінського воєводства українські пошуковці виявили групові та одиночні поховання з останками щонайменше 40 людей. Саме тут 10 березня 1944 року відбулося масове вбивство українського населення, жертвами якого, за історичними даними, стали понад 300 осіб.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Український інститут національної пам'яті (УІНП).

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Серед похованих – жінки, діти та чоловіки

Пошукові роботи тривали з 2 до 16 жовтня 2026 року на замовлення УІНП. За їхніми результатами дослідники виявили як групові, так і окремі поховання.

За попередніми оцінками, знайдено останки понад 40 осіб, серед яких є жінки, діти та чоловіки.

Точний вік, стать і причини смерті похованих належить встановити під час подальших ексгумаційних досліджень. Їх планують провести навесні 2027 року.

Пошукові роботи виконувало комунальне підприємство "Доля", яке 31 серпня 2026 року отримало відповідний дозвіл від польської сторони.

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Скільки українців загинули в Ласкові

За історичними свідченнями, 10 березня 1944 року в селі Ласків відбулося масове вбивство українських мешканців.

У межах досліджень українські та польські історики встановили дані про 327 жителів села, які загинули у 1944 році.

Водночас окремі дослідники оцінюють кількість жертв приблизно у 350 осіб.

В Українському інституті національної пам'яті зазначають, що остаточну кількість загиблих можуть встановити лише після продовження пошукових та ексгумаційних робіт.















Що передувало

Раніше повідомлялося, що 6 жовтня у Польщі на території села Ласків у Люблінському воєводстві розпочалися другі після тривалої паузи пошукові дослідження місць поховань українців, які загинули або зникли безвісти в роки Другої світової війни.

30 останків жертв виявлено у місцях поховань загиблих українців на території Польщі, - УІНП. ФОТОрепортаж