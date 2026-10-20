Составлял списки верующих для ФСБ: СБУ сообщила о подозрении Шарлаю - "доверенному лицу" Путина в Мелитополе. ФОТО
Служба безопасности зафиксировала преступления Артема Шарлая - руководителя "отдела по работе с религиозными организациями" оккупационной администрации РФ на временно захваченной части Запорожской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Организация репрессий и сотрудничество с ФСБ
Как отмечается, в 2024 году он стал "доверенным лицом" Путина во временно оккупированном Мелитополе во время президентских выборов в России.
Как выяснило расследование, этот фигурант причастен к организации массовых репрессий против местных религиозных громад, которые оказывают сопротивление кремлевскому режиму или не присоединяются к епархиям РПЦ.
Согласно материалам дела, Шарлай уполномочен местным гауляйтером составлять для ФСБ списки проукраински настроенных прихожан.
Пытки и заключение верующих в оккупированной Запорожской области
В дальнейшем враг использует "отчеты" этого фигуранта для проведения рейдов против соответствующих священнослужителей и их прихожан.
Во время таких облав рашисты похищают людей прямо на улице или из их домов и заключают в оккупационные тюрьмы.
"В застенках их подвергают жестоким пыткам: от регулярных избиений до удушения с надеванием пакетов на головы пострадавшим. Таким образом враг пытается склонить представителей религиозных громад к поддержке рашизма", - рассказали в СБУ.
Установлено, что Шарлай еще в 2014 году поддержал подконтрольные РФ террористические группировки на востоке Украины, а после начала полномасштабной войны вступил в ряды оккупационной администрации в Мелитополе.
Подозрение в военных преступлениях
В настоящее время следователи Службы безопасности заочно сообщили Шарлаю о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).
Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль