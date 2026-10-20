Составлял списки верующих для ФСБ: СБУ сообщила о подозрении Шарлаю - "доверенному лицу" Путина в Мелитополе. ФОТО

Служба безопасности зафиксировала преступления Артема Шарлая - руководителя "отдела по работе с религиозными организациями" оккупационной администрации РФ на временно захваченной части Запорожской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Организация репрессий и сотрудничество с ФСБ

Как отмечается, в 2024 году он стал "доверенным лицом" Путина во временно оккупированном Мелитополе во время президентских выборов в России.

Как выяснило расследование, этот фигурант причастен к организации массовых репрессий против местных религиозных громад, которые оказывают сопротивление кремлевскому режиму или не присоединяются к епархиям РПЦ.

Согласно материалам дела, Шарлай уполномочен местным гауляйтером составлять для ФСБ списки проукраински настроенных прихожан.

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Пытки и заключение верующих в оккупированной Запорожской области

В дальнейшем враг использует "отчеты" этого фигуранта для проведения рейдов против соответствующих священнослужителей и их прихожан.

Во время таких облав рашисты похищают людей прямо на улице или из их домов и заключают в оккупационные тюрьмы.

"В застенках их подвергают жестоким пыткам: от регулярных избиений до удушения с надеванием пакетов на головы пострадавшим. Таким образом враг пытается склонить представителей религиозных громад к поддержке рашизма", - рассказали в СБУ.

Установлено, что Шарлай еще в 2014 году поддержал подконтрольные РФ террористические группировки на востоке Украины, а после начала полномасштабной войны вступил в ряды оккупационной администрации в Мелитополе.

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Подозрение в военных преступлениях

В настоящее время следователи Службы безопасности заочно сообщили Шарлаю о подозрении по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (военные преступления).

Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности.