Складав списки вірян для ФСБ: СБУ повідомила про підозру Шарлаю - "довіреній особі" Путіна у Мелітополі. ФОТО

Служба безпеки задокументувала злочини Артема Шарлая - керівника "відділу по роботі з релігійними організаціями" окупаційної адміністрації РФ на тимчасово захопленій частині Запорізької області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Організація репресій та співпраця з ФСБ

Як зазначається, у 2024 році він став "довіреною особою" Путіна у тимчасово захопленому Мелітополі під час президентських виборів у Росії.

Як з’ясувало розслідування, цей фігурант причетний до організації масових репресій проти місцевих релігійних громад, які чинять спротив кремлівському режиму або не приєднуються до єпархій РПЦ.

За матеріалами справи, Шарлай уповноважений місцевим гауляйтером на складання для фсб списків проукраїнськи налаштованих парафіян.

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Катування та ув'язнення вірян на окупованій Запоріжчині

У подальшому ворог використовує "звіти" цього фігуранта для здійснення рейдів проти відповідних священнослужителів та їхніх прихожан.

Під час таких облав рашисти викрадають людей просто посеред вулиці або з їхніх власних осель та ув’язнюють до окупаційних тюрем.

"У застінках їх піддають жорстоким тортурам: від регулярного побиття до удушення, вдягаючи пакети на голови потерпілим. Таким чином ворог намагається схилити представників релігійних громад до підтримки рашизму", - пояснили в СБУ.

Встановлено, що Шарлай ще у 2014 році підтримав підконтрольні РФ терористичні угруповання на сході України, а після початку повномасштабної війни вступив до лав окупаційної адміністрації у Мелітополі.

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Підозра у воєнних злочинах

Наразі слідчі Служби безпеки заочно повідомили Шарлаю про підозру за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

Тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності.